A Coruña acogerá el Encuentro Nacional de familias de personas con síndrome de Down

A Coruña acogerá del 12 al 14 de octubre el 23º Encuentro Nacional de familias de personas con síndrome de Down. El evento, ideado con el objetivo de concienciar y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y de sus familias, es uno de los más importantes en su ámbito y se prevé que más de 450 familias de todo el país acudan a la cita.

El programa incluye sesiones orientadas a la educación inclusiva y al envejecumiento activo. En el acto de presentación en Palexco la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, le agredeció a la directiva de Down España y Down Coruña “que apostasen por realizar este 23.º Encontro Nacional na Coruña, unha cita moi especial que permitirá abordar cuestións de calado para o benestar das persoas con síndrome de Down e tamén

as súas familias”. Además, se apuntó al ejemplo que supone el quiosco Down Experience, una iniciativa hostelera que permitió la recuperación de un espacio emblemático como es el quiosco de la plaza de Ourense, donde trabajan de forma estable 16 personas en un espacio de titularidad municipal cedido por el Ayuntamiento.