Un cortocircuito provoca un incendio en Los Rosales

Los Bomberos acudieron poco después de las once de la mañana al número 42 de la calle de Emilio González López, en Los Rosales, donde se había declarado un incendio en el cuarto de la lavadora de un piso. El humo escapaba por la ventana abierta, y aquello alertó a los transeúntes, porque la única ocupante del piso estaba dormida en ese momento. "Yo trabajo por las noches en una residencia, así que dormía cuando comencé escuchar "pum, pum, pum". Me asusté y fui a ver y me encontré con los Bomberos. 'Será que estoy soñando', pensé, porque no entendía lo que pasaba. Me dijeron que me tenía que ir porque había un fuego en la casa", explicó la testigo. Su marido aclaró que se produjo un cortocircuito en la toma de corriente, justo encima de la caldera. "Por suerte, no tenemos gas, es eléctrica porque si no habría estallado".