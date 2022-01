Cortan la avenida de Finisterre en sentido entrada durante quince días por unas obras de canalización

Desde las diez de la mañana de ayer ya no se puede circular por la avenida de Finisterre en dirección entrada más allá de la ronda de Outeiro. Unas obras de mejora de la canalización, que comenzaron ayer obligan a mantener cerrado el carril en ese sentido hasta la altura de Antonio Carballo, de manera que la Policía Local obligaba a desviarse al tráfico. El corte no es puntual: las obras finalizarán el 11 de febrero y hasta entonces, los miles de vehículos que pasan a diario por la avenida de Finisterre, una de las principales arterias de la ciudad, tendrán que desviarse.



El corte, a pesar de haber sido anunciado, causó bastante confusión entre los conductores provenientes de Arteixo y que están acostumbrados a seguir esta larga vía (una de las avenidas más largas de la ciudad, de hecho) que lleva hasta la plaza de Pontevedra en línea recta. Esta vez tuvieron que desviarse por la ronda de Outeiro, y aquellos que no hicieron caso de la señalización se encontraron con problemas para maniobrar. Sin embargo, un dispositivo permanente de la Policía Local dirigió el tráfico y evitó que se formaran atascos. Fuentes municipales confirman que mañana el dispositivo presencial continuará, aunque puede que los agentes se ausenten si la circulación se comporta.









Intensidad de tráfico





Hay que tener en cuenta que la avenida de Finisterre es una de las vías con más Intensidad Media Diaria (IMD) de tráfico de la ciudad, por lo que su funcionamiento resulta vital. Aunque se encuentra muy por detrás del Paseo Marítimo (la vía con más intensidad, si obviamos Alfonso Molina) o las dos rondas, por la avenida de Finisterre transitan a diario más de 11.000 vehículos, que tendrán que desviarse ahora a la ronda de Outeiro, que ya soporta a día de hoy una IMD de más de 21.000 vehículos. Por eso las autoridades recomiendan al tráfico de entrada desviarse mucho antes de llegar al cruce, y acceder a la ciudad por la avenida de Arteixo o por la Tercera Ronda.



Además de la circulación rodada, también soporta una gran cantidad de tráfico a pie, lo cual explica por qué esta avenida ha sido el escenario de varias de las últimas muertes por siniestralidad vial que se han recogido en A Coruña. En 2020 murió un matrimonio en Nochebuena en una colisión en la avenida de Finisterre, pero en 2019 se registraron dos atropellos mortales también en esa avenida, una de las vías más transitadas, en los cruces de las rondas, que son precisamente las zonas donde más peatones circulan. Normalmente se registran una media de 25 accidentes al año en la avenida de Finisterre, una cifra que ni siquiera en 2020 descendió, pero la mayoría solo dejan que lamentar heridos leves. .Aun así, la avenida de Finisterre sigue siendo la tercera de mayor siniestralidad.