Condenan a un exjugador del Deportivo por romperle la nariz a una persona que cantó el 'Cara al sol' en A Coruña

El Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha condenado a hombre que le rompió la nariz a un joven que le había provocado cantando el himno fascista 'Cara al sol'. El magistrado lo considera autor de un delito de lesiones, con el atenuante de que estaba borracho, así que le ha impuesto una multa de 1.080 euros y una indemnización de 565. El agresor, que es un exjugador del Deportivo, asegura que la víctima le dijo además que era un "jugador malísimo" y una "basura"

La sentencia considera probado que sobre las tres de la madrugada de la noche de San Juan de 2019, estalló la discusión. La víctima incitó al agresor “mediante saludos y cantos de índole fascista, siendo conocedora de que al acusado le producía disgusto el escucharla (lo que hizo saber al denunciante). Al final, acabó propinándole un puñetazo que le tumbó sobre la arena.



El magistrado considera indudable que le provocó. Además, subraya que “no lo hizo en general, y para quien quisiera escucharle, sino con la directa intención de molestar al acusado, a quien, lo conociese o no en su faceta pública de jugador del Deportivo, quería incomodar”. Asegura que reaccionó “de manera contundente, quizás en parte debido a la influencia del alcohol ingerido, a pesar de la afrenta inferida por quien pretende herir a otro haciendo pública ostentación de una ideología negadora de los derechos fundamentales”.



En la resolución, el magistrado descarta la concurrencia de la agravante de que el acusado hubiese actuado por motivos ideológicos. Primero, porque la víctima reconoció que no era un verdadero fascista. Así, que no puede decirse que actuara por "motivos discriminatorios con igual nivel de reproche que quien lo hiciera por motivos racistas, xenófobos o de identidad sexual o de género, pongamos por caso”. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso.