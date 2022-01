La compra de los muelles no estará incluida en los presupuestos de 2022

La alcaldesa, Inés Rey, confirmó ayer que los presupuestos de este año, que todavía se está negociando, no incluirán una partida de 15 millones de euros para la compra del 75% de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, como se acordó. Según Rey, no tiene sentido incluirlo antes de firmar el convenio con la Autoridad Portuaria y advirtió a cualquiera que quiera meter prisa: “Es el Ayuntamiento el que marca los tiempos”.





Rey explicó que en unas semanas “el plazo más breve que podamos”, estarán listos para ser aprobados los “presupuestos progresistas” que están elaborando en colaboración con la Marea Atlántica, cuyos votos precisa para obtener la aprobación. “Serán los presupuestos de la recuperación económica y social de A Coruña”, prometió.





Para la alcaldesa, es “evidente que si un protocolo no está firmado y no se han concretado las cantidades para los muelles porque todavía están pendientes de tasación, no puede aparecer una partida de una manera “genérica”. “Vamos a trabajar con seriedad, con rigor, es un tema demasiado importante como para estar en el regate corto y en el titular, y en el intentar capitalizar un asunto que es de gran calado para la ciudad”, aleccionó Rey, que recordó que el futuro de los muelles de la ciudad “estuvo atascado durante 17 años hasta que yo senté a todas las administraciones implicadas a l misma mesa (23 de febrero), aunque algunos les pese”.





Prisas

Desde la Autoridad Portuaria, su presidente, Martín Fernández Prado, había instado al Gobierno local a firmar el protocolo cuyo borrador obra en poder desde hace tiempo pero la alcaldesa se mostró tajante ayer: “Los tiempos del Gobierno municipal y de la ciudad los marco yo. Ya está bien de estar con las prisas cuando durante 17 años no se hizo nada. Vamos a hacerlo bien, paso a paso”.





Para la Autoridad Portuaria, en cambio, no se trata de tener prisa o no prisa y recuerda que fue el Ayuntamiento el que, el verano pasado, requirió comprar el 75% de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, dejando el 20% a la Xunta y el 5%, al propio puerto. Tanto la Xunta, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria aceptaron el acuerdo, y se comprometieron a hacerlo avanzar. “Es un compromiso que contrajo el Ayuntamiento el verano pasado y la ciudad no se merece tener parado su principal proyecto”, señaló Fernández Prado.





Para el Puerto es vital que este asunto quede atado a corto plazo porque pretende emplear este protocolo como baza para negociar el pago de la deuda que contrajo con Puertos del Estado por la construcción del Puerto Exterior. Un acuerdo firmado le permitiría mejorar el calendario. Este año tendrá que pagar 7,5 millones de euros si no hay cambios.