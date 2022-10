Compi, Corzo y Golfo buscan hogar

Compi y Corzo son simplemente impresionantes. Dos perrazos preciosos, tranquilos y buenos a pesar de haber perdido su hogar y estar aún un poco desubicados. Dos hermanos que se apoyan el uno en el otro y que están muy unidos ya que se han criado juntos. Dos pastores de Beauce o Beauceron de pura raza que buscan una nueva oportunidad de formar parte de una familia lo antes posible.

Golfo

Os presentamos a este precioso gato de tres años que se crió en un piso y por circunstancias de la vida acaba de llegar a Gatocán donde lo está pasando francamente mal, y no hay más que ver su cara de terror y como se arrincona. Tiene que estar en jaula porque cada vez que se le acerca otro gato entra en pánico. No sé cómo vamos a hacer para soltarlo en gatera donde estará con otros 24. De momento nos está costando incluso que coma. Es un gato muy cariñoso con las personas pero que no está acostumbrado a tanta compañía. Si alguien quiere un ‘gatiño’ guapo, cariñoso y de piso, por favor que no se lo piense más y ayude a Golfo, que lo está pidiendo a gritos.