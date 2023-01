Comerciantes de Os Mallos afectados por el apagón de Fin de Año siguen sin solución

El apagón de Fin de Año no solo afectó a La Marina y el centro de la ciudad. Horas antes de tomar las uvas, cuando todos los vecinos comenzaban a preparar la cena y los comerciantes ultimaban las ventas de un día tan señalado, en Os Mallos se fue la luz. Las calles de Ramón Cabanillas y la avenida de Os Mallos fueron las principales perjudicadas y, a día de hoy, nueve días después, los propietarios de negocios afectados siguen sin solución.



El carnicero del mercado municipal de Ramón Cabanillas, David Pin, no pudo retomar la actividad de su negocio hasta el pasado jueves, día 5. “En mi caso pude trabajar el día 31 porque hasta las 15.30 horas todo funcionaba, pero cuando llegué a trabajar el lunes, día 2, me encontré con el gran problema. La luz se había ido y todo el producto de la cámara estaba estropeado”, relata. Fue entonces cuando se puso en contacto con su seguro y este con la comercializadora, que, según Pin, “pretende desentenderse”. A día de hoy este carnicero ha reclamado hasta en tres ocasiones a Naturgy, que, tras ser consultada por este periódico, no quiere pronunciarse sobre el asunto. “Siendo unas fechas tan señaladas ha supuesto una pérdida grande porque si solo nos quieren cubrir la mercancía no es justo”, añade.



Pin hace especial mención al hecho de que no solo se trata de una cuestión económica, ya que lo más preocupante es haber tenido detenida su actividad durante tres días. Las pérdidas, asegura, suman cerca de 1.000 euros. “Tuve que tirar setenta kilos de carne”, señala.



Varios establecimientos tuvieron problemas similares. David Pin enumera varios, como el Café Vanessa, As Leiras, el Familia, Bar Mundo o Coffee Pan. Kiko, propietario de este último, explica que la luz se fue, en su caso, a las 07.00 horas de la víspera de Año Nuevo “y no volvió hasta las 14.00 horas”. “Hay tres fases en la zona y se fueron dos. Tuvimos más o menos suerte de que un vecino nos cedió una alargadera y pudimos, por lo menos, entregar los encargos que teníamos apalabrados para ese día, pero al ver que todo estaba apagado, la gente pasaba de largo. El Familia, por ejemplo, no pudo comenzar a trabajar hasta las 15.00 horas”, afirma. Kiko también dio parte a su seguro, “pero con Naturgy hablamos y dicen que no es culpa de ellos. Lo peor es que coincidió con un día tan señalado”, se lamenta.

Locales del centro



En La Marina, una avería en un transformador dejó toda la calle a oscuras, justo cuando comenzaba la fiesta, a la una de la madrugada de Año Nuevo, según fuentes de Naturgy. Solo un par de locales tenían luz, y pudieron continuar abiertos. El resto, tuvieron que echar el cierre en una de las noches más importantes del año.



El aviso se recibió a la una de la madrugada. Se fue recuperando por tramos el fluido eléctrico a las cinco de la mañana. Sobre unos 1.500 clientes se vieron afectados.