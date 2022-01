Un coche mal aparcado colapsa el centro al bloquear la calle Sol

Un coche mal aparcado en la confluencia de la calle Sol con San Andrés provocó que uno de los buses que transcurre por esa vía se quedase bloqueado, causando retenciones en San Andrés durante más de media hora de la mañana de ayer.



Tras los contenedores de basuras, que hace un año se movieron para dar cabida al giro de los autobuses urbanos en esta confluencia (tras la instalación de la nueva parada del bus de San Andrés), estacionó un turismo que impidió el paso de una de las líneas que cubre esta ruta, quedándose atascado y provocando retenciones durante más de 30 minutos.







La Policía fue alertada, pero a su llegada el turismo ya se había retirado y el tráfico tornaba a la normalidad



La situación provocó un considerable atasco en San Andrés, en sentido Panaderas, lo que obligó a que varias personas llamaran a la Policía Local.



Tras la media hora de retención, el vehículo fue retirado, por lo que a la llegada de la patrulla del 092, el tráfico ya estaba recuperando su densidad habitual.



Esto se dio en un día en el que el tráfico en varias zonas de la ciudad, como la céntrica, registraba un tráfico más denso de lo habitual, debido al periodo de rebajas, aunque todo dentro de las previsiones que contemplaban las autoridades.









Giro polémico





El giro desde San Andrés a la calle Sol se habilitó para los buses urbanos hace cerca de un año y no estuvo exento de polémica, ya que muchos vecinos denunciaban que se llegaba a invadir la acera mientras se efectuaba la maniobra.



Este cambio se dio cuando se cambió el giro hacia la rúa Alta de los autobuses, que también presentaba dificultades y peligrosidad, y cuando se inauguró la nueva parada unos metros más adelante de la iglesia castrense, en sentido hacia la Estrecha de San Andrés y Panaderas.



Cuando se propuso el giro por calle Sol, se plantearon varios cambios a la vía, como la ubicación de los contenedores, que se adelantaron unos metros más y tras los cuales estacionó el vehículo que provocó ayer el atasco.



A pesar de ese cambio de ubicación y de no permitir el aparcamiento antes de los contenedores, los vecinos denunciaban que el giro seguía siendo muy cerrado para un tipo de vehículo como los autobuses, lo que hacía que llegaran a invadir parte de la acera durante la maniobra.



No obstante, este giro, en lugar del de Rúa Alta, junto a la nueva parada, permitía a los buses reducir ligeramente los tiempos, al tiempo que se evitaba la puesta en peligro que suponía la transición desde San Andrés hacia la Rúa Alta. El giro en Sol no lo hace solo un bus, sino que son hasta cuatro las líneas que efectúan la maniobra a diario.