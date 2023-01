La ciudad de Pontevedra busca nuevas ideas y talento en la Etsac

La ciudad de Pontevedra será protagonista de una Cátedra de Diseño Urbano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (Etsac), después del convenio firmado por la UDC y el Ayuntamiento pontevedrés, que fue suscrito esta semana por el rector, Julio Abalde, y el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. “Foi Pontevedra quen acudiu a nós e nos veu a buscar. Nós, a Etsac, estamos afincados en Galicia dende hai cincuenta anos. Nese tempo, moitas institucións, particulares e empresas se teñen achegado para requerir o noso traballo, e neste caso foi o Concello de Pontevedra. A partir de esa posta en contacto, comezou todo e finalmente chegouse a este acordo”, explica Plácido Lizancos, director de la Etsac.



Para la Etsac, este acuerdo es idóneo para poder continuar con el desarrollo de sus principales objetivos. “Para a Etsac signfica varias cousas importantes. Sobre todo, serve para ratificar o noso compromiso coa sociedade. Somos un ente público e devolvémoslle á sociedade o que nos da a nós a través do noso coñecemento. Aínda que sexamos da Coruña, somos un actor global, e somos referencia en toda Galicia”, detalla Lizancos, que justifica ampliar al radio de actuación más allá de A Coruña. “Non é a primeira vez que facemos proxectos noutros lugares. Eu mesmo estiven tres anos e medio traballando para a Etsac en Mozambique”, justifica.



Además, Lizancos considera que, para todos los profesionales del futuro, esra iniciativa supondrá una gran oportunidad. “Somos unha fábrica de arquitectos. De aquí sean profesionanis que van a exercer no futuro, e aquí, neste proxecto de Pontevedra, teñen a opción de traballar sobre supostos reais. Traballan sobre unha cidade que se está escribindo hoxe”, señala. “Utilizaremos o municipio de Pontevedra, que tamén ten área rural, e todo ese conxunto será obxecto de análise. Non facemos proxectos de execucion, senón de estudo” aclara.



Aún así, Lizancos no descarta que la Etsac deje huella sobre la Pontevedra del futuro. “Vaise traballar no estudo da construcción da cidade. Como consecuencia do noso traballo de análise, pode chegar a darse o caso de que algún deses proxectos os execute quen os teña que executar”, afirma. “En todo caso, esperamos aprender moito deste proxecto e coñecer ben a realidade do municipio de Pontevedra. E queremos prestar un servizo. A vocación da universidade é esa. Queremos ser útiles para a ciudadanía de Pontevedra, e que as persoas poidan aproveitarse e participar das actividades que vamos a levar a cabo”, añade al respecto el director de la Etsac.



En todo caso, por si alguien tuviese alguna duda, este nuevo proyecto con Pontevedra como protagonista no significa, en absoluto, dejar de lado a la ciudad de A Coruña. “Temos relacións moi cordiais co concello da Coruña. De feito, cada ano desenvolvemos unha acción no mes de outubro, que é a semana da arquitectura. Este ano, estará adicada á nosa escola, a Etsac, porque estamos no ano do noso 50 aniversario”, confirma Lizancos.



Por lo tanto, el Ayuntamiento de A Coruña tendrá un papel clave en esta conmemoración de la Etsac, que se encarga de representar a la ciudad en el mundo.