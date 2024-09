La ciudad coruñesa dice adiós a un mes de septiembre marcado por su gran actividad musical

El mes de septiembre siempre está marcado por el fin de las vacaciones y el inicio del mal tiempo, lo que se hace duro para muchos coruñeses, sin embargo, hay otro aspecto que hizo que este mes no fuera tan triste, la gran actividad musical presente en toda la ciudad. Festivales como Noites do Porto o Recorda Fest, son algunos de los eventos que más gente congregaron en el noveno mes del año en la urbe.



Después de la finalización de las fiestas de María Pita, con la conclusión de la Romería de Santa Margarita, seguramente a muchos de los coruñeses no les paraba de rondar por la cabeza la famosa canción del grupo Green Day, ‘Wake me up when September ends’ (Despiértame cuando septiembre termine). No obstante, a pesar de los cambios drásticos de tiempo, y de la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano, la ciudad coruñesa se volvió a llenar de personas cantando al compás de Amaral, La Oreja de Van Gogh, Delaossa o India Martínez, entre otros.



Esto fue, en gran medida, al protagonismo de nuevo del puerto de A Coruña, que acogió durante los días 6 y 7 de este mes el Recorda Fest, con grandes exhibiciones que hicieron emocionar y disfrutar a todos los asistentes presentes en el área portuaria Los días 13, 14 y 15, volvió la música electrónica, con el Wake Up Weekend Pull and Bear, con Carl Cox como cabeza de cartel del evento.



El último, Noites do Porto



Ya en la última semana de mes, la cuarta edición del festival Noites do Porto ponía el fin a un mes cargado de fiesta, diversión, pero sobre todo, música.



Alcalá Norte, La Blackie, Delaossa, Carlangas, Baiuca o Bernard Butler, fueron algunos de los protagonistas en un festival que volvió a reunir a cientos de personas entre las diferentes ubicaciones de la ciudad.