Casi cuatro años a la sombra de un andamio en la plaza de Pontevedra de A Coruña

Si aquellos emprendedores que están a punto de abrir un negocio en A Coruña pudiesen elegir la ubicación ideal seguramente muchos apostarían por la plaza de Pontevedra. Sin embargo, la realidad y el día a día se aleja mucho de esa percepción, al menos para dos comercios y un establecimiento de hostelería que intentan salir adelante a la altura del número 5 de la zona. Cuatro años a la sombra de un andamio los ha convertido prácticamente en anónimos y sin la posibilidad de proyectar su negocio al exterior o enseñarse a los viandantes, que evitan pasar por debajo.



No se trata ni siquiera de una obra en proceso, sino de un edificio con expediente de ruinas en proceso y que, según fuentes municipales, tiene una reclamación en marcha. “Se está instando a la propiedad a tomar medidas”, indican. Mientras la burocracia no lleva al desarme de la instalación férrea los negocios están condenados a sobrevivir sólo con la ayuda de quienes ya saben que están ahí. “La gente que pasa lo hace a toda prisa y sin fijarse en lo que hay a los lados, porque ni se nos ve”, lamenta uno de los afectados.



Curiosamente, la asociación de vecinos Plaza de San Pablo, Paseo Puentes y Ciudad Jardín también le toca muy de cerca, exactamente en la mismísima puerta. Su presidente, Fernando Rubín, se encuentra con el andamio cada día al pisar la calle. “Son cuatro años no solamente con eso ahí plantado, sino también con cascotes que se caen de vez en cuando”, indica. “Los comerciantes y los hosteleros no pueden enseñar sus logotipos y es como si no estuvieran”, añade el representante de los residentes, que también apunta a la falta de iluminación en el entorno como otra de las necesidades a paliar por parte del Ayuntamiento.



Seguridad

Por otra parte, la nueva junta directiva de la asociación vecinal que abarca varias áreas del centro sigue con la seguridad como gran preocupación, y así se lo ha trasladado a varias concejalías.



Varios atracos a punta de navaja en los últimas semanas extienden la preocupación en una zona con mucha población mayor.