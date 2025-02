La Casa Museo Casares Quiroga será Lugar de Memoria Democrática

El Ayuntamiento de A Coruña solicitará al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la inclusión de la Casa Museo Casares Quiroga en el listado nacional de los Lugares de Memoria Democrática. De esta forma, el inmueble, situado en la calle Panaderas, se convertirá en el segundo de la comarca coruñesa –después de Meirás– que pide su integración en este grupo de espacios que tiene como objetivo agrupar los lugares en los que se desarrollaron hechos de especial relevancia para la memoria democrática.



Así lo expresó ayer el concejal de Cultura y Turismo, y responsable del área de Memoria Democrática del Ayuntamiento, Gonzalo Castro, durante su intervención de presentación en la mesa redonda celebrada en la Casa Museo Casares Quiroga que sirvió para conmemorar el 75 aniversario de la muerte del político coruñés. “Desde o Goberno de Inés Rey queremos impulsar na Coruña os espazos vinculados coa memoria democrática, facendo parte do proceso ás entidades que afondan na lembranza e no fortalecemento dos valores democráticos. A inclusión desta Casa Museo será o primeiro paso para poñer en valor o importante papel da nosa cidade na defensa das liberdades e dereitos do conxunto da sociedade”, añadió.

Autoridades presentes en el acto del 75 aniversario de la muerte de Casares Quiroga, ayer, en la Casa Museo | Patricia G. Fraga



Bajo el nombre ’75 anos despois. Revisitando a Casares Quiroga. Mito e realidade histórica’, el Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide organizó un coloquio en el que participaron los historiadores Emilio Grandío y Xosé Alfeirán, y la directora del Instituto, Ana Romero. El Instituto José Cornide será el organismo encargado de la realización de los estudios e informes históricos necesarios para fundamentar la solicitud para reconocer el inmueble como Lugar de Memoria Democrática.



El acto celebrado ayer recordó la figura de Casares Quiroga, político republicano coruñés que fue nombrado presidente del Consejo de Ministros en mayo de 1936, y que falleció el 17 de febrero de 1950 en París, en el exilio. Entre las cuestiones que se expusieron en el evento estuvo la construcción de la personalidad de Casares Quiroga en el contexto coruñés en el que se desarrolló, su trabajo y lucha desde el exilio, así como su repercusión posterior en la lucha contra la dictadura.



Una distinción simbólica

Según recoge el Gobierno, un Lugar de Memoria Democrática es aquel espacio, inmueble o patrimonio cultural inmaterial en el que se desarrollaron hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, así como la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades.



A la Casa Museo Casares Quiroga hay que sumar el pazo de Meirás y la isla de San Simón, dos patrimonios culturales con el proceso para ser Lugar de Memoria Democrática más avanzado y que, según consta en la agenda de ‘España en Libertad. 50 Años’ dada a conocer por el Gobierno de Pedro Sánchez, el acto oficial por el que se reconocerán con tal distinción se celebrará el próximo mes de agosto.



No obstante, la Iniciativa Galega pola Memoria (IGM), confía en seguir sumando espacios a estos enclaves simbólicos.