Casa Bibiana celebra sus Bodas de Oro con un take away enxebre

Casi en las antípodas del concepto de hostelería se encuentran los acostumbrados a referirse a sus servicios como take away o delivery y los que mantienen la cercanía, el gusto por la sobremesa y raciones del tamaño que dejarían satisfecha a cualquier abuela. Sin embargo, en lo que podría considerarse un paso intermedio y una adaptación a los tiempos, la conocida casa de comidas cullerdense Casa Bibiana ha decidido externalizar su vasto servicio, en todos los sentidos de la palabra, y acercarse a la ciudad. No lo hace físicamente, sino a través de la panadería Barcia, otro negocio de la red familiar.



Aquellos que deseen saborear un menú no tendrán que desplazarse hasta Vinxeira Grande, sino que basta con acudir al número 255 de la ronda de Outeiro. La clave de esta suerte de holding pasa porque todo queda en casa: La propietaria del local coruñés es hija de los dueños de Casa Bibiana, así que diariamente surte a la encargada, Toñi, de los clásicos del menú: Carne asada, bacalao en salsa, callos, cocido o pollo al horno. Y éstos vuelan antes incluso de que se inicie el primer turno de comidas en la matriz. “Lo que más se lleva la gente son los callos y el cocido, especialmente en invierno”, asegura la trabajadora de Barcia, acostumbrada a recibir reservar vía telefónica a lo largo de toda la mañana. Uno de los dos estantes reza “comida casera para llevar de Casa Bibiana”. No hace falta más explicación. Buena parte de los coruñeses o han pasado por allí alguna vez o han escuchado relatos de ingentes cantidades de comida casera a precio económico.



Precios populares

Si la Coca Cola tiene su fórmula del éxito guardada bajo candado, adivinar la de Casa Bibiana no resulta un ejercicio de ingeniería económica. El próximo mes de septiembre celebrará sus 50 años de vida y apenas ha variado nada: Las propuestas de menú, las cantidades y unas opciones que resulta casi imposible encontrar en la ciudad. Al menos si en la ecuación se añade el precio: 10 euros por dos raciones que pueden alimentar hasta tres estómagos cada una y un euro más si se opta por un postre casero.



En la panadería Barcia la única diferencia es que los platos se venden por separado, cada uno en un tupper etiquetado, fechado y sellado: Ninguna ración supera los 6 euros e incluso por 3 se puede conseguir una ensaladilla.



Verónica Carro se ha empapado desde la cuna de las virtudes del negocio que en 1972 abrieron sus padres. Por eso, a la hora de transmitir las causas de que Casa Bibiana resuena como un referente para coruñeses de todas las edades y que éstos sigan desplazándose kilómetros solo para comer, dice: “El secreto de todo es la constancia con la comida de la abuela y no disfrazar las comidas con salsas raras”.



El tupper, otra costumbre más

Si hay una comida acostumbrada a viajar en lo que antes se denominaba fiambrera y ahora tupper esa es la de Casa Bibiana, que inventó el take away antes de que existiera: Cuando el depósito estomacal rebasaba el límite, el cliente pedía que le pusieran el resto de la ración para terminar en casa. “El 99 por ciento de la gente sigue haciéndolo”, matiza Verónica.

Entre las opciones que llegan hasta panadería Barcia también están algunos de los famosos postres, como el flan de queso.