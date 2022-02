El Carnaval contará con su propio paseo de la fama con el “Andar do Antroido”

El Ayuntamiento impulsa, dentro de la programación del Carnaval, el “Andar do Antroido”, un particular paseo de la fama coruñés para rendir homenaje a los personajes más relevantes y queridos de esta fiesta con tanto arraigo en la ciudad. Esta iniciativa se estrenará con Fernando Amaro “Cantero”, a quien se homenajeará el próximo 25 de febrero. La calle escogida para este “Andar do Entroido” será la calle de la Torre, una de las vías más emblemáticas y con más tradición de estas fiestas.





La alcaldesa, Inés Rey, destacó ayer que esta iniciativa de su Gobierno busca que “las personas que dejaron marca en nuestro Entroido tengan un espacio propio para siempre en la ciudad y en una calle que significó tanto para ellos”.





Programación

La presentación de este Andar do Entroido será a las 13.30 horas y contará con la presencia de la alcaldesa y de diferentes personalidades relacionadas con estos festejos.





El Carnaval comenzó este jueves con el homenaje a otra de los referentes de estas celebraciones, la comparsa Os Maracos. La regidora municipal inauguró en la sala de exposiciones de María Pita una muestra que repasa sus cuarenta años de trayectoria.





La programación continúa este domingo con el primero de los concursos que se celebrarán en las próximas semanas festivas. Se trata del Concurso de Comparsas en su modalidad de música y letra. Tendrá lugar en el Palacio de la Ópera a partir de las 18.00 horas. El jurado deberá elegir a los tres ganadores principales y un accésit, dotados con unos premios de 1.500, 1.200, 800 y 150 euros, respectivamente.





El siguiente concurso será el de carrozas y comparsas en la modalidad de vestuario y coreografía, dentro del Desfile de Entroido que tendrá lugar el próximo sábado 26 de febrero a las 17.30 horas con salida desde San Andrés.





Cerrará este tipo de eventos el Concurso de Choqueiros y el Concurso infantil de Disfraces que se celebrarán el martes 1 de marzo en el Campo da Leña y en la calle de la Torre.