Las canciones de amor de A Coruña

En San Valentín sale a relucir toda la batería de recursos románticos para conquistar, reconquistar o agradecer a la pareja que siga al lado de uno. Pero el amor no solo se siente por una persona, también las ciudades despiertan ese sentimiento, entre pertenencia, identidad y arraigo. A Coruña no es ajena a ello y son muchos los artistas y grupos que han cantado su amor por la ciudad de cristal.

San Juan, de Xoel López

Una historia de amor en el marco de una de las fiestas más importantes de A Coruña, la celebración de San Juan. Es lo que narra en esta canción el cantante coruñés, que tantas veces pisó la arena de las hogueras.

Fue a la sombra de un verano,

a la luz de las hogueras,

en una playa incendiada,

la noche de San Juan.

Riazor, de Amaral

También las playas son el lugar del amor de los zaragozanos Amaral, que en su álbum 'Hacia lo salvaje' recordaron un sentimiento pasado en Riazor.

Hoy hace más de un millón de años,

nadamos en las playas de Riazor.

Agosto de calor, septiembre de tormenta.

Dos meses antes de que aparecieran aquellas manchas de marea negra

entre tu corazón y mi cabeza.





Marineda, de Javi Chapela

El cantautor coruñés Javi Chapela tomó el nombre ficticio de Marineda nacido de la pluma de Emilia Pardo Bazán para crear una oda a A Coruña.

Mi cabeza ya piensa

En volver a Marineda, Marineda…

Ver el sol salir por Riazor,

Volver a casa hecho una mierda

Salir cantando sin preocupación

La Torre me ilumina más de cerca

Una Estrella por favor,

Que no me quiten la ilusión,

Seguir bailando hasta que salga el sol

Monte Alto, de Ricky Hombre Libre

Amor es el que demuestra también Ricky Hombre Libre, en este caso a uno de los barrios más populares de A Coruña y al que ata un gran sentimiento de pertenencia por parte del artista, que rapea todo su amor.

Donde cada día se la juega el percebeiro

15002 ¡Soy de Monte Alto!

Donde paseaba de pequeño con mi abuelo

aquí nos conocemos todos ¡Soy de Monte Alto!



Ao pasar pola Coruña, de Luar na Lubre

Los que van a ser protagonistas este verano de uno de los conciertos del año en A Coruña, tomaron una cantiga tradicional para convertirla en un gran éxito. Sus coplas, con tono a veces retranqueiro y otras veces más amorosos, trazan el cariño por las "mozas" de la ciudad.

Ao entrare na Coruña

O primeiro que se ve

Son as mozas na ventana

E as camas sen facer

Coruña, de Os Peteras

El grupo formado en la mítica taberna Os Belés de Monelos no podía faltar en la oda amorosa a la ciudad que los vio nacer. Lo hacen a golpe de bolero, uno de los estilos más románticos.

Coruña, al verte te adoré,

Coruña, llorando marcharé,

Coruña, quisiera poder ser como el mar que siempre besa tu tierra

La Coruña, habanera, de la Tuna de Veteranos

La Tuna de Veteranos de la ciudad cuenta entre su repertorio con esta habanera clásica que canta a su ciudad.

Hércules luce su faro,

playa y paseo Riazor,

con tuna de veteranos,

es La Coruña un primor.

Vivir na Coruña, de Ana Kiro

Aunque hay muchas versiones de esta cantiga popular, una de las más recordadas es la de Ana Kiro, otra ilustre coruñesa de adopción.

Vivir na Coruña que bonito é!

andar de baranda e durmir de pé

e dormir de pé, e dormir de pé

vivir na Coruña que bonito é

Eu traio unha canción

que canto con amor

pra ti vela cidade de cristal

coma ti non a hai

mirando cara o mar

por eso che fixeron o cantar

Riazor Blues, de Los Suaves

Dicen que las mejores baladas de amor las hacen los rockeros, y Los Suaves son en Galicia de los que suelen demostrarlo. Aunque ourensanos de nacimiento, este grupo mostró en Riazor Blues que su alma es también coruñesa y por ello le mostraron su amor a la ciudad.

Que tiene nombre de río

sonido de canción

corazón de cristal

sangre blanca y azul,

cama de agua

donde regresa a dormir el sol.

Letrillas a Coruña, de Manuel Carrasco

Fue durante uno de sus conciertos en la ciudad, cuando Manuel Carrasco quiso improvisar unas "letrillas" para declararse a la "ciudad de cristal".

Coruña, ciudad de cristal

el amor se refleja

donde nadie es forastero

quiero amarrarme a tu cuerpo

cual mariñeiro a tu vera

Me gustas tú, de Manu Chao

Me gusta La Coruña, me gustas tú, canta Manu Chao. O lo que es lo mismo el amor coruñés como unidad de medida.

Coruña, de Jorge Sepúlveda

Ya en los años 40 A Coruña había conquistado corazones lejos de sus fronteras. Solo así se explica que el valenciano Jorge Sepúlveda le dedicase uno de sus tradicionales y románticos boleros.

Coruña, el mar te acarició

La luna, sus besos te envió

Lady Madrid, de Pereza

Una frase es también la que dedican a la ciudad los artistas de Pereza en una de sus canciones reconocidas y románticas y en la que realizan toda una declaración de amor a su Lady Madrid.

Más bonita que ninguna, ponía a la peña de pie

Con más noches que la luna, estaba todo bien

Probaste fortuna en 1996

De Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren