El camarón se postula como el rey de los mercados coruñeses a una semana de Nochebuena

A falta de una semana para la Nochebuena, los mercados municipales tienen un claro ganador en cuanto a precio y demanda. El camarón, que ayer se podía adquirir a un precio de 100 euros de media en la plaza de Lugo, es el rey de las fiestas.

El buen tiempo hará que estas navidades no haya ningún problema de escasez en los puestos de las plazas y, por lo tanto, los precios no subirán mucho más en los próximos días. Las oscilaciones más pronunciadas podrían darse en los pescados de horno, las almejas y, sí, en el camarón, centolla y los percebes.

Precios



“Estamos bastante contentos por el tiempo. Hay pescado, no mucha variedad, pero sí cantidad. Hay lubina, dorada y mucho calamar. El precio ha subido algo, pero no mucho y, si sigue habiendo cantidad, no subirá mucho más. Lo que notamos es que no hay mucha centolla, que está a 35 euros el kilo, por lo que, si sigue así la situación, su coste irá a más”, explican desde Pescados Víctor. En Pescadería Nortemar coinciden en que el precio no subirá esta semana demasiado, aunque con excepciones. “La centolla llegará a un máximo de 45 o 50 euros el kilo, mientras que el pescado de horno, como la lubina, el rodaballo, el lenguado y el besugo, que son lo más demandado, estarán a 35 o 45 euros. El rape está siendo escaso y caro y podría subir. En cuanto a los mariscos, el camarón es lo más caro y las almejas, que es de lo más solicitado, podría subir dependiendo de la cantidad que haya”, comentan.



En la lonja, las descargas de este sábado llegaron con bastante cantidad de marisco. Según el presidente de la entidad, Juan Carlos Corrás, se descargaron 1.500 kilos de centolla, a un precio que osciló entre los 15 y los 40 euros. Llegaron también 700 kilos de percebe, entre 20 y 120 euros; 300 kilos de camarón, a un coste en subasta desde los 25 a los 50 euros; y 75 kilos de nécora, entre 15 y 35 euros.