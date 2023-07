Uno de cada cuatro coruñeses está en posesión de una titulación universitaria

Si paseando por O Parrote, por poner un ejemplo de lugar de reunión vecinal de los innumerables que existen en la ciudad, se cruza con un grupo formado por cuatro personas, no se extrañe que una de ellas se encuentre en posesión de un título universitario. Son 67.161 los coruñeses que en 2021, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, tenían el grado de diplomado (27.558), licenciado (29.226), máster (7.446) o doctor (2.931). Unos datos que suponen que este colectivo representa el 27,3% de los 245.541 empadronados hace dos años en el registro municipal. No obstante, el índice superaría el 31% si no se contabilizan todos aquellos que no cumplieron la edad de 16 años: 29.280 niños o adolescentes.



Una de las múltiples razones que podría encontrarse detrás de estos datos es la presencia de la Universidad en la propia ciudad desde el año 1989, aunque con anterioridad ya contaba con facultades adscritas a la de Santiago de Compostela. Si se echa la vista atrás en el año 2001, según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), estaban empadronados 22.767 titulados universitarios. Diplomados eran 9.333; licenciados, 12.079, y doctores, 1.355.



Los grados de máster no formaban parte todavía del currículum académico español. El colectivo suponía el 11% de los coruñeses. En este caso ya están descontados los menores de dieciséis años porque no se contemplaban.



Otra cuestión destacable del informe del INE es la práctica erradicación del analfabetismo en A Coruña. Tan solo 273 vecinos declaran condición de iletrados en un conjunto que supera, como se indicó anteriormente, las 245.540 personas. Esto supone que no se alcanza el 0,2 por ciento de residentes sin ningún tipo de formación académica. Es importante indicar que hace 20 años este colectivo rozaba el 1% de la población.



Nivel de estudios



Respecto al nivel de estudios, el grupo mayoritario es el que se encuentra en posesión de un título que acredita que superó las pruebas de la primera etapa de Educación Secundaria (ESO). Lo forman casi cincuenta mil personas, en concreto, 49.278. En este peculiar ranking, siguen a este grupo los que realizaron estudios de segunda etapa de Educación Secundaria con orientación general (32.574), mientras que los que se decantaron por la vertiente de orientación profesional ascienden a 16.428.



Los coruñeses que cursaron enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior y que precisan del título de bachiller son 20.949.



También cabría destacar que las personas que integran el colectivo que logró rematar los estudios de Educación Primaria son 26.223.