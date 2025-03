Bustamante | “Hay personas que sabemos ser como el ave fénix, renacer y volver a alzar el vuelo”

David Bustamante regresa a A Coruña para presentar un disco especial para él, ‘Inédito’. Especial porque es la primera vez que se lanza por completo a la composición de todos y cada uno de los temas que lo conforman. El concierto será esta noche en el Palacio de la Ópera (20.00 horas).

¿Qué se podrá esperar el público del Palacio?

El mejor show de mi carrera, por muchas razones. Sobre todo, por ‘Inédito’, que es el último disco, uno en el que firmo absolutamente todas las canciones. Creo que ha enriquecido mucho mi repertorio. Además, es la primera vez que pongo todas las canciones de un disco nuevo y la gente las espera con tanta o más ilusión que los grandes éxitos. Es muy dinámico, hay muchos momentos de energía, pero hay mucha verdad, es como una especie de reunión en el salón de mi casa. Van a entender el porqué de la necesidad de escribir, de seguir creciendo como artista. Y hay momentos de todo tipo, en los que cojo la guitarra, a piano y voz... pero también hay muchísima energía, hay canciones como ‘El día que te vayas’, Devuélveme la vida’, ‘No soy un Superman’... están todos los éxitos. Es el show que más estamos disfrutando de nuestra carrera, que se dice pronto.



¿Guarda algún recuerdo especial de sus visitas a A Coruña?

Siempre es un placer estar ahí, porque es realidad cuando digo que me siento en casa. Los del norte tenemos mucho que ver. Hace poco tuve la inmensa fortuna, en ‘Masterchef’, de estar cocinando por allí. Soy un gran enamorado, es impactante la naturaleza, las vistas, la gastronomía, la gente... siento siempre que juego en casa.

Publica ‘Inédito’, un trabajo que dice que ha sido como volver a nacer y que le ha permitido conocer a un nuevo Bustamante, ¿cómo se ha gestado?

De manera natural. Tenía la necesidad de seguir creciendo, de salir de mi zona de confort, y algo que empezó de forma terapéutica, en la pandemia. Al escribir mis historias me di cuenta de que se habían generado canciones que hablaban mucho de mí, de una manera diferente. Es muy difícil cambiar las cosas cuando te van bien y te funcionan las anteriores, pero mi forma de ser es esa, estar en continuo reciclaje y creo que ha sido el secreto de mi carrera. Estas canciones me han dado el principio del resto de mi carrera.

Al haberlo compuesto todo, ¿es del que más orgullo siente?

Me siento orgulloso de todos. Miro atrás y me puedo sentir muy orgulloso porque ha habido muchísimo trabajo, muchísima entrega, implicación... amo lo que hago, creo que lo he demostrado durante mucho tiempo y estoy muy agradecido. Antes no hubiera sido capaz, no habría tenido la capacidad ni la musicalidad, ni me llevaba tan bien con los instrumentos. Viajar por otras armonías, por otras melodías, tener la madurez, la experiencia, me ha ayudado a la hora de escribir. Creo que es el que más me representa.

En temas como ‘Soy capaz’ habla de esa gente que hace daño desde el anonimato de las redes, ¿le han llegado a afectar este tipo de críticas?

A todos nos afecta. Hay días que estás más fuerte y otros más débil. Hay personas como yo, que sabemos ser como el ave fénix, salir de entre las cenizas y volver a alzar el vuelo. Pero hay gente que lo pasa realmente mal. Es uno de los mayores cánceres de la sociedad. Hay mucho odio y la gente vomita todas sus frustraciones en otras personas y eso no es justo. Si no hay nada positivo que decir, es mejor que te calles.

¿Qué cree que debemos cambiar?

Hay que cambiar desde nuestra casa. Y predicar con el ejemplo. Está muy bien que digamos a nuestros niños qué está bien o mal, pero si luego vamos a un campo de fútbol y llamamos al contrario de todo menos guapo, no tiene sentido. Todo empieza desde nosotros.

Tras más de dos décadas de carrera, ¿qué le queda por hacer?

Creo que estoy prácticamente empezando, estoy nuevo a estrenar. Así que queda muchísimo y lo mejor está por llegar. Tengo más ilusión que nunca. Tengo la voz mejor que en toda mi vida, no que en mi carrera, mejor que en toda mi vida. Dejar de fumar ha tenido mucho que ver. Pero, quienes me conocen, si ya les gustaba antes, van a ver a un Bustamante renovado, porque ahora tengo la voz mejor que nunca.