El BNG reclama en As Xubias que el Ministerio de Transportes impulse el tren de cercanías

El BNG organizó ayer un acto en As Xubias para reclamar un tren de cercanías para A Coruña aprovechando la presencia en la ciudad de la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para presentar el proyecto de la conexión ferroviaria de Punta Langosteira, que comenzará este mismo año.





“Non foi sen tempo”, manifestó el portavoz nacionalista en el municipio, Francisco Jorquera: “A presenza da ministra é unha oportunidade de ouro para que a alcaldesa demande a condonación da débeda do porto da Coruña con Portos do Estado e para esixir a implantación de un serviio de proximidade”.





Jorquera recordó que cada día entran y salen de la ciudad unos cien mil vehículos. “É insostenible e na Coruña temos unha infraestructura que permite conectarnos con concellos do noso entorno, co campus universitario, cos polígonos industriais, e co propio corazón da cidade”. En cuanto a la dispersión de población, basta con instalar aparcamientos gratuitos.





Con Jorquera se hallaba el único diputado del BNG, en el Congreso, Néstor Rego. “Quero lembrar que en el acordo de investidura entre el PSOE y el BNG, no ámbito das infraestructuras nos centramos no transporte ferroviario”.