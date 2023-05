El BNG pregunta cuántos pisos de la Sareb tendrá A Coruña

“A este Goberno Local faltoulle capacidade de presión e firmeza diante do Goberno central á hora de reclamar propiedades do Estado que puidesen engrosar o parque de vivendas municipais para dese xeito contribuír a paliar as enormes dificultades que teñen as coruñesas e os coruñeses á hora de acceder a unha morada en réxime de aluguer”, asegura la concejala y número 2 de la candidatura del BNG al Ayuntamiento de A Coruña, Avia Veira.

Por ello, la edil llevará este asunto al pleno del jueves en forma de una pregunta oral en la que se interesa por saber si el Gobierno local sabe “cantos pisos da Sareb se van incorporar ao parque de vivendas municipais”.

Subraya Veira que "a diferenza de forzas políticas que só se lembran da vivenda en campaña", su partido lleva todo el mandato reclamando políticas efectivas en esta materia, con peticiones referidas a la cesión de los inmuebles de la Sareb y también relativas al solar que el Ministerio de defensa tiene en Adelaida Muro. “Xa no primeiro Pleno ordinario, en setembro de 2019, pedimos a cesión ao Concello de tres vivendas da Tesourería Xeral da Seguridade Social”, recuerda.



“Chegan agora as eleccións e parece que lle entran as ansias a quen sempre se negou pola vía dos feitos a desenvolver políticas de vivenda”, remarca Veira.