O BNG pídelle ao Goberno local que asegure a limpeza da rúa Posse

O portavoz do BNG no Concello, Francisco Jorquera, recolle unha demanda da Asociación Veciñal Oza- A Gaiteira-Os Castros e rexistra unha iniciativa para lle pedir ao Goberno Local que asegure a limpeza, mantemento e humanización da Rúa Posse, singularmente no treito do falso túnel que atravesa baixo a Avenida de Oza.



Por medio dun rogo oral para a súa lectura no Pleno do vindeiro xoves 13 de marzo, Jorquera afirma que a Rúa Posse presenta “un estado lamentábel de sucidade”, produto da “a falla de limpeza e de mantemento” que infelizmente caracteriza non poucas vías públicas da nosa cidade, motivo de queixas reiteradas por parte das veciñas e dos veciños dos distintos barrios coruñeses.



“A Asociación Veciñal de Oza-A Gaiteira-Os Castros demanda que este treito [refírese ao falso túnel] se decore cun mural para humanizar o ámbito. Tamén demanda o soterramento dos cables, que se asegure a limpeza da rúa, ben como tamén a mellora do pavimento da calzada e das beirarrúas”, salienta Jorquera.