El BNG hace balance de los tres años de mandato del PSOE criticando la falta de diálogo

A pesar de que el BNG firmó en 2019 un acuerdo de investidura con el PSOE para que Inés Rey gobernase la ciudad, no hace que los nacionalistas pongan sobre la mesa las carencias del actual Gobierno municipal, que esta semana cumple tres años, tal y como recordaba su portavoz Francisco Jorquera, que criticaba la falta de diálogo del grupo socialista.



Jorquera y Avia Veira daban ayer una rueda de prensa para hacer balance de los tres años de mandato socialista. “Non están sabendo dar resposta ás necesidades dos coruñeses e das coruñesas no día a día”, comentaba Jorquera que enumeraba carencias, como la no renovación (o cambios sustanciales) en las líneas y servicio del bus urbano, el crecimiento del precio del alquiler en la ciudad, que infraestructuras como el polideportivo de O Castrillón todavía no estén abiertas o la carestía de políticas culturales.



El portavoz nacionalista criticaba que el actual Ejecutivo local “carece de proxecto de cidade” y ponía como ejemplo la fachada marítima, denunciando que no se haya dado forma a una suerte de consorcio para gestionarlo, o que todavía no se haya llegado a un acuerdo para la condonación de la deuda contraída en la construcción del Puerto Exterior.



Los nacionalistas criticaban ayer la falta de diálogo, a la cual no solo circunscribían a la oposición, sino que hacían extensible a las relaciones con otras adminitraciones.









“A oposición sen ideas”





Veira, por su parte, criticaba que la alcaldesa, Inés Rey, se refiriese a los grupos de la corporación como “oposición sen ideas”. Ante esto, la concejala aseguraba que en el grupo nacionalista “temos claro o modelo que queramos para a cidade”. “Para defender a súa xestión non é preciso criticar o resto”, aseveraba Veira en relación a la regidora.



Así, la edil hacía balance de la actividad plenaria, recordando que el BNG llevó al salón de plenos 455 iniciativas, de las cuales 185 fueron mociones y preguntas orales.



Veira ahondaba en esta materia y recordaba que llevaron a pleno 24 mociones sobre movilidad y accesibilidad, 23 sobre economía y empleo, 16 culturales, otras 16 de igualdad y justicia social y otras catorce sobre aspectos de patrimonio.