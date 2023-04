El BNG denunciará al Gobierno local de A Coruña ante la Junta Electoral

El BNG de A Coruña anunció ayer que va a denunciar al Gobierno local ante la Junta Electoral de Zona por su decisión de convocar la Cena del Deporte el 5 de mayo, unos días antes del comienzo de la campaña de las elecciones municipales del día 28 del próximo mes. El martes 4 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto de convocatoria de los comicios y, a partir de ese momento, y según la ley electoral vigente, no se pueden producir actos de propaganda institucional.



“Este evento realizouse o ano pasado a fins de xuño. Que se mova a data e se coloque no período previo ao comezo da campaña electoral só pode entenderse desde unha perspectiva: estamos ante o intento por parte do Goberno local de usar recursos públicos, institucionais, para publicitar o labor do propio Goberno Local, o cal contravén por completo o establecido na lei electoral vixente”, afirma el portavoz del BNG en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, Francisco Jorquera, quien asegura que “o certo é que chove sobre mollado”.

Advertencia



A principios de esta semana el Bloque Nacionalista Galego ya había denunciado “politicamente” la visita a las Naves de Metrosidero de la alcaldesa, Inés Rey, otros miembros del Gobierno local y del ministro de Sanidad, “que máis que como ministro actuou como axente electoral”. “Nese momento instamos a alcaldesa a que reflexionase e a que cesasen esas prácticas. Mais tamén lanzamos a advertencia de que, na eventualidade de que continuasen, recorreríamos á Xunta Electoral, cousa que facemos agora”, indica Jorquera. Así, lo que en un principio fue una advertencia, ahora se ha hecho realidad con el paso de las horas. El candidato a la Alcaldía reclama de nuevo “xogo limpo” en la campaña electoral –apelación también dirigida en su momento al Partido Popular por la firma del convenio entre la Xunta y la Autoridad Portuaria sobre la plataforma de baño de O Parrote–.



“Que non se usen recursos públicos, recursos de todos os cidadáns, con fins partidistas, con fins electorais”, exige Jorquera, al mismo tiempo que remarca que el BNG “ten un firme compromiso co deporte e, por suposto, aplaude a realización de eventos de convivencia da comunidade deportiva coruñesa”. Por ello, precisamente, el BNG recurre a la Junta Electoral, con el objetivo de “protexer” el deporte coruñés “de calquera intento de ser instrumentalizado de forma partidista por quen pretende valerse, ademais, de recursos públicos para ese fin”.

En 2011 también hubo elecciones municipales a finales de mayo y, por aquel entonces, el BNG estaba al frente de la Concejalía de Deportes. La cena dedicada a este área de aquel año fue convocada en junio, después, “e non xusto antes”, de las elecciones. Preguntada por esta cuestión a la regidora municipal en rueda de prensa, indicó que no va a valorar las decisiones de otros partidos políticos, como es este caso.