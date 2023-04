El BNG de A Coruña estrena sus sesiones vermú con Jorquera

Jorquera cogió el micrófono en el medio de la actuación del grupo Leria para proclamar su intención de "dialogar, escoitar, en definitiva, crear comunidade". Así lo expresó el candidato del BNG a la Alcaldía de A Coruña en la primera de las sesiones vermú que el Bloque realizará de cara a las elecciones locales del 28 de mayo. Desde la explanada del bar O Ambigú, Jorquera expresó que su partido "porá os barrios e os núcleos tradicionais como Elviña no centro das políticas municipais".



“Ninguén pode dicir do BNG que fai isto porque agora chegan as eleccións. Ninguén pode dicir do BNG que ao longo dos 4 anos non pateásemos os barrios, non falásemos, non escoitásemos a veciñanza para trasladar as súas inquietudes ao Concello”, añadió, para expresar su intención de construir una ciudad en la que no haya barrios ricos y barrios pobres. “Convídovos a que imaxinedes o potencial de Elviña se apostamos pola restauración e rehabilitación dos seus lugares, a recuperación do seu patrimonio, a posta en valor do Castro de Elviña e da súa contorna, a revitalización dos seus espazos naturais”, dijo Jorquera.

La próxima sesión vermú del Bloque será en próximo domingo en el Bar Invernadero del Barrio de las Flores, a las 13.00 horas, también con Leria como "enérxico acompañamento musical".