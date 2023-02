El BNG considera que la reunión sobre Nostián "llega tarde"

“Esta reunión llega tarde. Ya lo denunciamos en el Pleno del pasado 2 de febrero. Es increíble que la alcaldesa no tuviera un contacto con los alcaldes del Consorcio de As Mariñas antes de presentar el proyecto de la nueva planta de Nostián”, afirma el portavoz del BNG y candidato a la Alcaldía, Francisco Jorquera, como evaluación del encuentro de hoy entre Inés Rey y los alcaldes del consorcio.



Para Jorquera, no es de recibo que la alcaldesa no consultara previamente con el Consorcio de As Mariñas “algo tan básico como si se va a mantener A Coruña o no en el modelo húmedo seco o se se va a introducir el quinto container”.



A Jorquera le resulta incomprensible la falta de disposición al diálogo por parte del Gobierno local, siendo que “cómo se sabe, la viabilidad de la planta de Nostián depende en buena medida de la participación de los ayuntamientos del área de A Coruña”.