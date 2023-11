El convenio entre A Coruña y Culleredo para garantizar el servicio de taxi a los usuarios de Alvedro lleva dos años suspendido. El BNG, "coñecedor da insatisfacción cidadá", apela a que el Ayuntamiento retome este acuerdo ante las "dificultades para acceder a taxis no aeroporto".

La edil Avia Veira ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno local, para cuestionar por qué el convenio, que dejó de estar vigente “a raíz da pandemia e desde aquela non se actualizou", sigue sin retomarse cuando “é evidente que continúa a ser preciso para as usuarias e usuarios de Alvedro”.



Veira quere saber por qué “está en suspenso” y si se quiere retomar, mientras reclama al Ejecutivo que dirige Inés Rey a que se "sente co sector do taxi para reforzar o servizo público na cidade en xeral e, en particular, para resolver as carencias que neste momento presenta no aeródromo".

Además, la concehala inquiere sobre "cantas licenzas de taxi existen na Coruña, cantas persoas traballan no sector" ante “as dificultades que denuncian as cidadás e os cidadáns para acceder a un taxi cando o precisan”.