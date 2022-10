El Barrio de las Flores concentrará la mitad de las inversiones europeas de rehabilitación

El Ayuntamiento piensa invertir gran parte de los fondos Next Generation que reciba en rehabilitar el emblemático Barrio de las Flores. Son en total 378 las actuaciones (la mitad de todas las que piensan proponer) que podrían financiarse con el maná europeo, por un importe conjunto de 8,1 millones de euros pero, dado que es el Gobierno central el que distribuye estos fondos, la alcaldesa, Inés Rey, ofreció un paseo por el barrio a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) Raquel Sánchez.



Como señaló Sánchez durante su comparecencia, “estamos invirtiendo fondos propios y europeos en la trama urbana de muchas ciudades y tenemos que ser exigentes y responsables en su ejecución”. La ministra aprovechó para alabar la labor de su compañera de partido, la alcaldesa Inés Rey, asegurando que A Coruña “será un espejo en el que se van a mirar otras ciudades”.



Poco antes, el Gobierno local aprobaba en Junta de Gobierno (extraordinaria y urgente, como hace a menudo) el ‘Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio’, la iniciativa estatal financiada con fondos europeos Next Generation a la que el Ayuntamiento presenta 747 intervenciones, urbanísticas y de rehabilitación, por un total de 16 millones de euros.



Solicitar estas ayudas es la razón por la cual la Junta de Gobierno local aprobó la declaración de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) de tres de los cuatro ámbitos de actuación propuestos: Ciudad Vieja (118 actuaciones), Pescadería (107 actuaciones), y Casas de Franco (144 actuaciones), en el barrio de O Ventorrillo, a las que hay que sumar las ya mencionadas para el Barrio de las Flores.



Mejoras en accesibilidad

Sánchez y Rey pasearon por esta zona en compañía del delegado del Gobierno, José Miñones, y el concejal de Urbanismo, Movilidad e Infraestructuras, Francisco Díaz Gallego que, junto con otros técnicos municipales, explicó a la ministra la idiosincrasia del barrio (creado en los años sesenta, el dictador Francisco Franco entregó las llaves de las 2.000 viviendas personalmente) y los detalles del proyecto de rehabilitación que piensan acometer. En esta fase, el principal objetivo es la ejecución del plan de mejora de la accesibilidad en el itinerario peatonal entre la plaza de los Fresnos y la calle Castaños en el sector norte del barrio. Además, el Ayuntamiento también pretende ampliar las instalaciones de la Oficina Municipal de Rehabilitación para facilitar los trámites a los ciudadanos que solicitan allí las ayudas públicas.



No está de más recordar que el Barrio de las Flores, ya fue declarado como Contorno Residencial de Rehabilitación Programada a comienzos de este en otra Junta de Gobierno local, también con el objetivo de obtener financiación pública para otras mejoras, en este caso energéticas, que detalla el Plan Director de Rehabilitación Integrada no distrito. “Este plan abrangue unha ambiciosa mellora do parque de vivendas no Barrio das Flores, así como da súa eficiencia enerxética”, comentó la alcaldesa.