El bar de Mera mantiene su cruzada: se declara zona libre de ‘fodechinchos’

El bar más nombrado en España en los últimos días, Puerto Martina Baar, en Mera, reabrió ayer por la mañana sus puertas tras una semana de descanso, entre el lunes día 12 y el pasado domingo. Antes de cerrarlas había dejado un mensaje en su muro de Facebook en el que criticaba a cierta clientela del centro de España: “Si cae una bomba en Mera quedan sin tontos en la Meseta”.



Esta publicación generó una tormenta informativa que se extendió por toda España y parte del extranjero. Las reacciones a esta crítica han sido variadas. Hay quien apoya su causa, pero también quien ha acusado de turismofobia a los responsables de este establecimiento de Oleiros. La reacción de estos ha sido seguir con su cruzada. Ayer, a la entrada del local, permanecía instalado en tan destacado lugar un gran cartel que dice lo siguiente: “Está vostede entrando nun espazo libre de fodechinchos ‘dos ron-colas y cuatro vasos’, ‘unas olivas pa acompañar’ ‘¿qué tienes de pincho?’”. Reproduce en este aviso algunas de las frases que los camareros están cansados de escuchar en boca de “mesetarios” especialmente exigentes, a los que califica de “fodechinchos”, una expresión que se popularizó en las Rías Baixas para referirse despectivamente a ciertos turistas, preferentemente madrileños.



Los responsables del bar no quisieron ayer realizar declaraciones, pero sí hablaron para El Ideal Gallego algunos turistas. “Los precios son económicos y me han tratado muy bien. Acabo de llegar de Caión y vine precisamente a Oleiros porque me lo recomendaron”, aseguró un vallisoletano de vacaciones en Galicia que no estaba al tanto de que los responsables del Puerto Martina Baar se habían quejado de la “escasa calidad” de ciertos clientes. Más enterada de la controversia estaba su pareja: “Lo vi hoy por la mañana y me hizo hasta gracia. Para nada nos vemos reflejados”, apuntó la mujer al tiempo que destacó el trato que se les ha dispensado tanto por los profesionales de la hostelería como por la gente desde que llegaron a tierras gallegas.



También con cierto gracejo, e incluso indiferencia, acogen la polémica los propios hosteleros: “No nos ha afectado para nada. Los clientes siguen viniendo como si nada hubiese pasado. No deja de ser una anécdota que está dando que hablar pero sin importancia”, señala la dueña de un local sito en la avenida principal.