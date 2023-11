El Ayuntamiento venderá suelo en Xuxán por valor de cinco millones

El desarrollo del polígono residencial de Xuxán está muy avanzado, pero en él hay varias parcelas que son propiedad municipal. El Ayuntamiento espera movilizarlas durante 2024, lo que significa vender la mayoría, lo que le reportará unos ingresos de cinco millones de euros, según consta en los presupuestos presentados esta misma semana.



Es el más expansivo de la historia de A Coruña, 375 millones de euros, y supondrá un desafío de gestión porque, como señaló el PP, el Gobierno de Inés Rey no ha conseguido ejecutar todas las inversiones de 2022 y 2023, con un presupuesto de 310. En el ejercicio de 2024, los planes son más ambiciosos, incluso en competencias que no son municipales, como la vivienda. El objetivo es construir 4.000 Viviendas de Promoción Pública (VPP) tanto en San Pedro de Visma como en Xuxán.



Allí, el Ayuntamiento construirá su propio bloque de viviendas. En realidad, es algo que se ha comprometido a hacer como parte del acuerdo que puso fin al pleito del edificio Conde de Fenosa, que impidió su demolición por infringir el PGOM.



En 2019, durante el Gobierno de la Marea Atlántica, finalizó el proceso que se había prolongado más de veinte años. El acuerdo con el denunciante incluía, además del reconocimiento de los daños morales sufridos por la demandante y la comunidad de propietarios, la confección de un catálogo de buenas prácticas urbanísticas y la construcción de 50-60 de viviendas de protección oficial del Parque Ofimático (anterior nombre de Xuxán).



El edificio ya está proyectado, y muy avanzado en algunos aspectos, como la eficiencia energética. Sin embargo, su construcción no se ha materializado. Esto cambiará en 2024.



Grandes cifras

Por su parte, el PP pone en duda todo lo que tiene que ver con los presupuestos para el próximo año. “Estamos ante un gobierno municipal al que se le llena la boca hablando de grandes cifras, pero que luego no ejecutan y no hay mayor recorte que no ejecutar lo que se incluye en un presupuestos”, señalan en un comunicado.



Para el principal grupo de la oposición, el principal efecto que tendrá los presupuestos será aumentar la deuda municipal, dado que se va a realizar una operación de crédito de 48 millones de euros. Por otro lado, el BNG parece haber renunciado a su política de promoción directa de vivienda pública. Ahora señala la importancia de la agilización de licencias para conseguir esas 4.000 viviendas tanto en Xuxán como en San Pedro de Visma.