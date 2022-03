El Ayuntamiento ofrecerá al último chabolista de A Pasaxe una quinta y última vivienda

La concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, insinuó que las conversaciones con el último habitante del antiguo poblado de A Pasaxe están llegando a un punto muerto. "Se ha trabajado ofreciéndole hasta cuatro viviendas diferentes. Estamos pendientes de ofertarle una quinta que esperamos que pueda aceptar, para una salida tranquila del poblado", declaró. "En caso de no ser así, será la administración competente (Demarcación de Costas, responsable del terreno, como dominio marítimo-terrestre) la que indique en función del procedimiento, cómo se tiene que hacer la salida", continuó, pero dejó claro una cosa: "Se debe salir. En primer lugar, desde el punto de vista de intervención social, que a mí me compete, por darle una oportunidad a los hijos que conviven con él, que nos consta que quieren salir del poblado. Y en segundo lguar, porque no están en una situación legal, porque es el último, porque todos sus compañeros han salido, y porque es lo lógico, lo normal, y lo que esperamos".