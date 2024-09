El Ayuntamiento evita la tala de 15 palmeras en varios puntos de la urbe

El grupo municipal del PP mostró este miércoles su preocupación tras haber accedido a un informe en el que, por culpa de la plaga del picudo rojo, se avanzaba la posibilidad de talar 43 ejemplares de palmeras en distintos puntos de la ciudad y además se recomendaba un tratamiento de “cirugía” para ocho ejemplares situados en el Paseo de Méndez Núñez. Este jueves el Ayuntamiento ha tranquilizado a la ciudadanía: el citado informe corresponde al último trimestre del pasado año y hoy día la situación es mejor de la que se preveía en ese expediente. “Si ya en anteriores ocasiones las medidas preventivas y los controles habían dado resultados positivos, en esta última campaña aún han sido mejores”, recalcan fuentes municipales.

Así, si bien el citado informe aludía a 43 ejemplares por toda la ciudad como susceptibles de ser talados, finalmente se han logrado salvar más de los previstos. Se talaron 28 y se salvaron, al menos por el momento, 15. En el caso de estos se decidió no cortar por lo sano y aplicarles el tratamiento. “Si alguna recae y no se puede salvar, no quedará más remedio que talarlo, pero por ahora parece que van aguantando”, apuntan desde el Ayuntamiento.

Palmeral

Especial preocupación había con el mayor palmeral de Galicia, el de los jardines de Méndez Núñez, pues en el citado informe se aludía a que ocho de estos árboles se encontraban afectados por el escarabajo asiático y que solamente se las daba entre un 70% y un 90% de viabilidad. Estos ejemplares se encuentran dispersos por todo el jardín, desde la Rosaleda hasta al Copacabana. Se recomendaba tratarlos con “cirugía”, que según confirman expertos consultados, es un método que solo se lleva a cabo cuando el parásito está en el interior.



“En cuanto a Méndez Núñez, todas las palmeras tratadas que tenían alguna traza de picudo han respondido bien al tratamiento y todas recuperaron”, resaltan fuentes municipales. La más afectada de esas ocho es aún hoy una de pequeño tamaño que está cerca del Copacabana, “pero esa también se está recuperando”, destacan. Es decir, hasta el momento se han logrado mantener los 70 ejemplares existentes en el paseo de Méndez Núñez.



Desde el Gobierno local se recuerda que la plaga del picudo rojo “afecta a todas las palmeras del planeta, por lo que no se puede decir que no vaya a volver otra vez”, pero subraya que ya sea con tratamientos preventivos (para alejar al picudo de los árboles) o con curativos (cuando el insecto aparece en el ejemplar) se ha logrado sortear mejor de lo previsto el peligro sobre el que alertaba el citado informe.



Es, en definitiva, una lucha que no descansa. Así, el Ayuntamiento herculino volverá a aplicar el próximo mes de octubre en las palmeras que resisten en la ciudad un tratamiento u otro en función de las necesidades o problemas que tengan los ejemplares.