El Ayuntamiento de A Coruña inicia este mes la primera fase de implantación de las nuevas bicicletas municipales

El Gobierno local comienza este mes con la primera fase de implantación de las nuevas bicicletas del servicio municipal de BiciCoruña, un proyecto asociado a su Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible (Eidus) referida a actuaciones con fondos Feder de la Unión Europea.



La iniciativa, que tiene la finalidad de “dotar á cidade dun sistema de préstamos de bicicletas moderno, seguro e en liña cos sistemas das principais urbes de Europa”, explica el Ejecutivo local, está dotado con un presupuesto de 1.792.030 euros y permitirá la renovación y ampliación del parque de vehículos existente.

Contempla la disposición de un mínimo de 514 bicicletas —334 más que las disponibles actualmente—, de las que 342 serán mecánicas y 129 eléctricas. “Incrementaranse, e case por partida tripla, os postos de ancoradoiro con base de carga, pasando dos 356 actuais a un total de 990 que estarán repartidos entre 55 estacións por toda a cidade, máis do dobre do número actual de estacións (23), chegando a barrios como a Agra do Orzán, Catro Camiños, Durmideiras, Eirís, Elviña, Novo Mesoiro e o Ventorrillo, así como a enclaves de primeira importancia cultural como o castelo de Santo Antón, o centro sociocultural Ágora e a Domus, tamén a polígonos como o de Agrela, conectando estes puntos coa cidade baseándose na mobilidade sostible”, dice el Ayuntamiento.









En esta primera fase se llevará a cabo la retirada y colocación de los nuevos vehículos en las 23 estaciones de la ciudad, que también serán renovadas. Durante esta primera fase se suspenderá temporalmente el servicio, lo que se compensará con una extensión en las tarjetas de uso.