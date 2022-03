El Ayuntamiento aguarda un informe técnico para levantar la emergencia sanitaria

A Coruña lleva todo el mes en estado de emergencia sanitaria, después de los sucesos de finales de febrero, en los que el servicio de recogida de basura sufriera una oleada de sabotaje en la que ardieron camiones y contenedores y los desperdicios se amontonaron en las calles. Sin embargo, desde la semana pasada se ha normalizado, lo que deja en el aire la cuestión de durante cuánto tiempo el Ayuntamiento piensa mantener la emergencia sanitaria. Fuentes municipales aseguran que están esperando a “que los informes técnicos lo aconsejen”.





A lo largo de esta semana, el Ayuntamiento ha retirado las medidas extraordinarias que había puesto en marcha durante la crisis de febrero. Por ejemplo, los camiones de basura ya no son escoltados por la Policía Local para evitar que unos encapuchados les pinchen las ruedas o los quemen. También la empresa Tragsa, que se contrató pare recoger la basura durante el día, presta ya sus servicios al municipio. Pero la declaración de estado de emergencia permanece.





Es posible que el Gobierno de Inés Rey no tenga muchas razones para retirar esta medida, porque sabe

que es lo único que espera el sindicato STL para convocar una huelga. No solo de la recogida de basura, sino también de la limpieza viaria, cuyo comité de empresa también es mayoritariamente de STL. Un paro combinado de ambos servicios puede llenar las calles de A Coruña de basura en muy poco tiempo, creando una nueva crisis al Gobierno local





Recelos sindicales

Eso ha llevado a STL, a preguntarse por qué la alcaldesa no declara el final del estado de emergencia, dado que fuentes de la empresa concesionario del servicio de recogida PreZero, reconocen que la basura ya no se acumula en las calles, no parece haber una razón evidente.





La CIG, sindicato minoritario, apoya la huelga. Mario Díaz, de CIG-Servizos, considera irrelevante si legalmente se puede celebrar una protesta con un estado de emergencia. Según él, si el Ayuntamiento puede contratar a otra empresa como ha hecho con Tragsa durante la emergencia, entonces “a folga non che vai sair adiante. En parte imposibilita a folga”.





Desde STL se preguntan si se les está coartando un derecho fundamental como el de la huelga: “Si es así, nos reservamos el derecho de poder denunciarlo”. Pero de momento, el que acumula denuncias es el sindicato, interpuestas tanto por PreZero como por el Ayuntamiento ante la Policía Nacional ante los actos vandálicos que arrasaron docenas de contenedores y dos camiones. Incluso el presidente de STL, Miguel Sánchez Fuentes, ha sido denunciado. La retirada de las denuncias fue uno de los requisitos que pusieron para no marchar a la huelga.