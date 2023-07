Aumenta un 7% la demanda de justicia gratuita por parte de los coruñeses

Se suele decir que los gallegos son litigantes, y los coruñeses no lo son menos: siempre están dispuestos a llevar sus disputas a los tribunales. Pero no todos lo hacen en las mismas condiciones. Muchos tienen que acudir a la justicia gratuita que ofrecen los abogados de oficio, y de hecho, durante el año pasado en A Coruña, estos letrados vieron incrementado el número de casos que atendieron un 7%. Para el Colegio de Abogados de A Coruña, no cabe duda de que la principal razón es económica, y demuestra hasta qué punto la recuperación no afecta por igual a todas las capas de la población.



“La cuestión económica tiene una gran influencia. No hemos analizado todos los casos, pero en los flujos y reflujos del turno de oficio la cuestión económica es siempre fundamental”, señala el decano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, que recuerda que es necesario acreditar, para poder obtener un abogado de oficio, la insuficiencia de recursos. Puesto que una gran parte del público es incapaz de recurrir a un abogado de pago, aumenta la demanda.

Delitos penales

Hay que recordar que la mayor parte de los casos de oficio son de orden penal, así como separaciones pero, como recuerda el decano, “no existen limitaciones”. Durante el año pasado, los abogados del turno de oficio defendieron 4.863 casos de delitos penales de un total de 8.795. Es decir, más de la mitad. El resto son una mezcla de casos civiles, de contencioso-administrativo o sociales. Pero recalcan que el colegio atendió más del 24% de los asuntos de justicia gratuita en toda la comunidad autónoma, no solo en el partido judicial herculino.



En este aumento del 7%, el Colegio de Abogados incluye no solo las designaciones generales del turno de oficio, sino también la asistencia letrada y violencia contra la mujer, 13.444 expedientes en total. En los tres ámbitos se incrementó el número de servicios. Se trata, además, del segundo año en el que crece el número de expedientes atendidos, después de la reducción causada por la pandemia.



Estos datos proceden del XVII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española en el que se recogen los datos de este servicio en el año 2022, que se presentó ayer, como antesala al Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que se celebra hoy, también en A Coruña, como una jornada reivindicativa. El Colegio de Abogados considera que, con estas cifras, “se quiere reconocer la labor de la abogada adscrita al turno de oficio, en demasiadas ocasiones poco reconocido”.

La lista

Actualmente, en el Colegio de Abogados de A Coruña los servicios de asistencia jurídica gratuita cuentan con 725 abogados de alta, de los que el 53% son mujeres. El porcentaje adscrito al turno de oficio se acerca al 35 %. El conjunto de la abogacía que forma parte del turno de oficio tiene que recibir formación especializada y experiencia inicial, así como formación continuada para poder mantenerse en estas listas.



En los últimos tiempos, los abogados de oficio han comenzado a movilizarse y a protestar ante el

Tribunal Superior para exigir mejores condiciones laborales. Además de la defensa de presuntos delincuentes, cabe mencionar que los abogados de oficio también se encargan, entre otros asuntos, de la defensa de mujeres víctimas de violencia de género. Y todo, como lo califican los profesionales consultados, por una cantidad casi simbólica.