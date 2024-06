Augas de Galicia todavía contabiliza cinco vertidos tres meses después del final de las tareas de regeneración

A finales de abril se dieron por finalizadas las obras de dragada de la ría de O Burgo. Fue una noticia muy esperada después de más de un año de trabajos en los que las máquinas retiraron montañas de lodo tóxico, cargado de metales pesados, que degradaban el ecosistema. Son varios los municipios que lindan con la ría, cuyos alrededores están fuertemente urbanizados, y que siguen generando cierta contaminación. Según la Consellería de Medio Ambiente, a principios de mayo todavía se localizaban cinco puntos de vertido a este dominio público.



Augas de Galicia matiza que cuatro de ellos están autorizados, mientras que otro no cuenta con autorización. En este último caso, sin embargo, se archivó el expediente por desinterés del solicitante. Por otro lado, también matizan que la catalogación de un vertido como autorizado no tiene que ver con la cantidad de contaminación que esté asociada. Se trata tan sólo de un estado administrativo.



En realidad, la situación no ha cambiado demasiado en el último año. En 2022 se localizaron 70 vertidos y se localizaron tres que no cumplían los límites, sobre los que no se llevó a cabo nu seguimiento. Es decir, dos menos que este año. En realidad, no existe ninguna ría gallega libre de vertido. Aunque algunas, como la de Cedeira o Corme-Laxe, solo sufre un único foco de contaminación.



Últimas reformas

Las labores de dragado que se han prolongado han permitido retirar del fondo de la ría unos 583.000 toneladas de lodos tóxicos, que ahora han pasado a formar parte de cimientos de la nueva zona verde del Paseo. En los últimos meses, sin embargo, los trabajos se han centrado en ultimar algunos desperfectos que habían provocado en el Paseo Marítimo de O Burgo, a petición del municipio. Estos trabajos ya han finalizado y esta semana se podía ver a los obreros retirando las vallas, de manera que el nuevo paseo de la ría ya está concluido.



La obra debería haberse recepcionado a principios de año, pero se demoró por la petición de los mariscadores de aguardar hasta una época más apropiada para la siembra del marisco. Las obras de dragado, que ya se habían dado por concluidas, se ampliaron entonces para un mejor resultado. Fue el mayor proyecto de descontaminación integral de una franja costera que haya abordado jamás el Gobierno de España, y ha sido posible gracias a los fondos europeos Next Generation, a pesar de que subsistan los vertidos.