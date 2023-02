La Audiencia de A Coruña solo rebajó 2 penas por la ley del sí es sí

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha mantenido dieciséis condenas por delitos sexuales y ha rebajado otras dos como interpretación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual.

Según los dieciocho fallos difundidos este jueves por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, solo se revisó la condena en dos casos, uno con una rebaja de ocho años y cuatro meses de prisión a seis años y, el otro, de siete años a cinco y medio.

En las otras dieciséis causas analizadas, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido mantener las condenas intactas, como consecuencia de la conocida como Ley del 'solo sí es sí'.

Uno de los casos revisados se trata de una condena por dos delitos de agresión sexual en grado de tentativa y la Fiscalía también había pedido la rebaja.

El otro fue una agresión sexual en Narón en el que el tribunal consideró que "no se alcanzaba el punto medio" al imponer la condena porque "la agresión sexual no implicó el desnudo de la víctima (se metieron los dedos por entre la ropa), la violencia no fue excesivamente lesiva ni tuvo el asalto una duración prolongada en el tiempo".

Por tanto, dado que en un momento inicial, se consideró que la condena debería ser de un grado inferior, ahora se aplica una legislación "más favorable".