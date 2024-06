Así votó A Coruña en las elecciones europeas

Diez distritos, 289 mesas electorales y un resultado claro: el PP fue el rotundo ganador de los comicios europeos en A Coruña. El PSOE solo logró imponerse en 59 mesas de diferentes barrios, mientras que el BNG no triunfó en ningún distrito censal. Los socialistas ganan al PP en dieciocho mesas del distrito 2 (Monte Alto-Adormideras), nueve del distrito 4 (Os Mallos-Sagrada Familia), ocho del distrito 5 (Riazor-Labañou-Los Rosales), cuatro del distrito 9 (Mesoiro-Castro de Elviña) y cinco del distrito 10 (Bens-Nostián).



En porcentaje de votos en el conjunto de la urbe, los populares obtuvieron un 40% del total, mientras que el PSOE y el BNG consiguieron un 29% y 14,8% respectivamente. El Partido Popular logró el mayor porcentaje en el distrito 3 (Ensanche-Juan Flórez), con un 51,7%; el PSOE, en el distrito 4 (32,4%); y el BNG, en el distrito 2 (17,8%). Es especialmente destacable el resultado de los populares en una mesa del distrito 3, en el que lograron 5,72 votos por cada uno del PSOE. El mejor dato de los socialistas, por su parte, se dio en el distrito 2, donde obtuvieron 1,56 votos por cada uno de los populares.



En total, 41.369 coruñeses votaron a la lista del PP, mientras que el PSOE consiguió el respaldo de 30.140. El BNG logró 15.301 votos; Vox, 4.705; Podemos, 3.228; Sumar, 2.885; y Se acabó la fiesta, 2.334. Por distritos, el que más votó fue el 7 (Os Castros), con 23.326 papeletas. Por el contrario, Palavea, Elviña y A Grela fueron los que menos recibieron la visita de sus vecinos a los colegios electorales, con 4.353, 4.204 y 3.856 votos respectivamente.



El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, agradece a cargos, afiliados y simpatizantes de la formación el trabajo realizado en esta campaña electoral, con repartos y recorridos diarios por todos los barrios. Desde el PSOE, por su parte, destacan que ha sido el partido socialdemócrata “que mejor ha aguantado en Europa, superando el 30% de los votos. En las elecciones europeas constatamos el peligroso y preocupante avance de la ultraderecha en toda Europa. La posición del PSOE en España ha servido como dique de contención frente a esa ultraderecha”.



El portavoz del BNG en la ciudad, Francisco Jorquera, expresa “a nosa satisfacción polo éxito acadado polo BNG este 9 de xuño, quer no conxunto do país, quer na cidade da Coruña”. Además, considera que “son uns resultados que volven confirmar a tendencia á alza do BNG”.