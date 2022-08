La asfixia del mercado de la vivienda en venta: cae la oferta y su precio se eleva

El mercado de la vivienda asfixia a los coruñeses. Unido a que la oferta de inmuebles en alquiler es cada vez más reducida y los precios no tocan techo, ahora la disponibilidad de pisos o casas en venta es menor que hace un año. No solo eso, y es que su coste también se ha incrementado, por lo que no hay respiro alguno para los ciudadanos.



El portal inmobiliario Idealista cifra en un 16% la caída del stock de vivienda usada para comprar con respecto al segundo semestre de 2021, aunque esta no es la bajada más notable de Galicia. El descenso en Pontevedra lidera la lista, con un 20% menos de oferta en la ciudad. En Lugo también se supera el porcentaje de A Coruña, con un 18%. Ourense, sin embargo, es la única capital gallega con una comparación positiva, ya que el número de inmuebles para comprar es un 15% mayor que en el mismo periodo del ejercicio pasado.

Radiografía

El precio para adquirir un piso en propiedad en la ciudad es de 2.193 euros por metro cuadrado, según el balance del mes de julio. Esto supone una variación del 3,6% más con respecto a 2021. Además, el valor también creció un 0,6% en tan solo un mes y un 1,3% en el último trimestre.



El máximo histórico del coste de la vivienda usada, sin embargo, todavía está lejos. Este se dio en agosto de 2008, cuando el metro cuadrado alcanzó los 2.883 euros, un 23,9% más que el importe actual. En el resto de capitales gallegas, el precio de los inmuebles adopta diferentes tendencias. En Lugo y Ourense experimenta caídas de un 1,8% y 0,5% respectivamente en comparación con julio del año pasado, mientras que Pontevedra registra una subida del 4,7%, la más alta. El metro cuadrado, pese a estos incrementos, no llega en ninguna de las urbes al precio que hay que desembolsar en A Coruña.



A nivel provincial, el balance no dista mucho de los datos aportados por Idealista sobre las capitales gallegas. La provincia coruñesa tiene un 14% menos de oferta que hace un año, aunque el valor del metro cuadrado es de 1.296 euros. El stock en Lugo cayó un 10% y su precio se sitúa en los 967 euros de media. Por su parte, Pontevedra registra un 15% menos de inmuebles usados para comprar a 1.719 euros el metro cuadrado, y la provincia de Ourense crece, con un saldo positivo en su oferta de un 9%, a 1.441 euros.

El balance a nivel nacional

La oferta en España también se ha reducido un 8% durante el segundo trimestre de 2022. El descenso en los tres primeros meses del año, sin embargo, fue del 1%.



El precio experimentó una subida del 0,6% durante julio, situándose en 1.888 euros el metro cuadrado, lo que supone la quinta subida mensual consecutiva, según el índice de precios inmobiliarios de Idealista. Este dato de julio es un 3,4% más alto que el del mismo mes del año pasado mientras que se sitúa un 8% por debajo del precio máximo histórico de la vivienda en España, registrado en junio de 2007.