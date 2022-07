El artista Diego As realiza un mural de mitología en el Paseo Marítimo

El artista Diego As comenzó ayer, acompañado de dos compañeros, la elaboración de un mural de arte urbano en As Lagoas. El Ayuntamiento se encuentra detrás de esta iniciativa que parte de la Concejalía de Medio Ambiente. Busca fomentar la creación de murales artísticos en diferentes calles para contribuir a la difusión del arte urbano y dotar de belleza a la ciudad.



Diego As es autor de un imponente mural de Julio César realizado en Lugo que fue elegido por la plataforma Street Art Cities como el mejor del mundo en 2021. Cuenta con una amplia experiencia en el mundo del grafiti, ya que, a sus treinta y tres años, lleva desde los quince inmerso en esta disciplina.



Sobre Neptuno y Hércules



El realismo es un habitual en la obra del autor, que trabaja con spray y plástico y suele basarse en fotografías hechas por él mismo o por otros artistas.



El mural, una vez que esté terminado, representará a las figuras de Neptuno y Hércules enfrentadas, una temática muy relacionada con la ciudad. Tratará sobre el mar y la mitología, y su elaboración se prolongará durante esta semana.

El talento de los artistas



El Ayuntamiento ha señalado que la intención de la iniciativa es fomentar la creación de murales en la ciudad a través de una visión artística y responsable.



La concejala Esther Fontán, responsable del área de Medio Ambiente, ha destacado: “Queremos aproveitar a visita de Diego As para conformar o que queremos que sexa o compromiso pola arte urbana dos graffiteiros e as graffiteiras coruñesas”. El Consistorio local invita a que otros artistas urbanos se unan a la campaña. El plan busca “converter A Coruña e as súas rúas nun museo ao aire libre” y favorecer el desarrollo de estos artistas con herramientas que les permitan mostrar su talento.



Diego As es considerado uno de los artistas más importantes en el panorama del arte urbano. Ha realizado murales en Vigo, Lugo, Guitiriz y Soria, entre otros lugares. Es capaz de retratar personajes de diferentes temáticas. Ni siquiera el Cid se le ha resistido. Los coruñeses descubrirán pronto el resultado del nuevo mural con sello de este reconocido artista.