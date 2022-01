El área sigue sumando casos pero los hospitales se mantienen sin cambios

Las infecciones activas siguen en ascenso en el área sanitaria pero la última actualización del Servizo Galego de Saúde (Sergas) invita a encarar la semana con cierto optimismo al anotar 14.656 casos, lo que supone 611 más que la víspera, la menor subida de los últimos días, solo por encima de la del lunes 10 de enero, de acuerdo con los informes diarios que aporta la Xunta, sin tener en cuenta los del día 13, cuando variaron todos los números al cambiar el protocolo y ajustar el número de altas dando como curados los infectados sin síntomas tras siete días de cuarentena, lo que hizo que, en solo un día, “negativizaran” más de 4.000.



También la cifra de altas ha sido elevada en este último informe al sumar 1.006, mientras que la de nuevos contagios (1.617), aunque siguen siendo muchos, es menor a la del sábado 15, cuando se rondaron los 1.700.



Lo que sí aumenta es el índice de positividad, pues se realizaron 2.960 pruebas diagnósticas y se detectaron 1.617, lo que lo sitúa por encima del 50%, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que, para considerar la situación controlada, éste no debe superar el 5%.



En cuanto a la situación en los centros hospitalarios, no varía respecto al sábado con los mismos 140 ingresados entre A Coruña y Cee. La única demarcación en la que no se incrementaron entre el viernes y el sábado, según indica el Sergas.





Culleredo y Oleiros consiguen reducir la incidencia a siete días, mientras que en Paderne desciende también a catorce





Así, en el Chuac atienden a 131 afectados, de los que 119 permanecen en camas convencioneles (+4) y 12 están en críticos (-3), y en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee atienden a dos (-1). Ni en el HM Modelo-Belén, con cinco casos de covid, ni en el Hospital Quirón, con dos, se anotaron variaciones respecto al anterior informe del Servizo Galego de Saúde. De esta manera, la coruñesa es la demarcación con más hospitalizados de la comunidad y una cuarta parte de los ingresados en críticos está en A Coruña.



Respecto a la incidencia acumulada, el número de casos por cada 100.000 habitantes, sigue en ascenso en la ciudad, tanto a catorce días como a una semana, superando –respecivamente– los 3.000 y los 2.000. Unos índices derivados de la detección de 7.614 infecciones en los últimos catorce días, y 4.951 en estos siete.



En algunos municipios de la comarca, como Culleredo y Oleiros, se reduce la incidencia a siete días, aunque sigue siendo alta, y en Paderne consiguen descender tanto a catorce como a siete, lo mismo que en Vilasantar.



Desde el inicio de la crisis del covid, hace casi dos años, en el área sanitaria se contabilizaron 71.117 casos de coronavirus y 55.798 infectados consiguieron superarlo, a los que se suman los más de 14.000 que se encuentran en cuarentena, mientras que las víctimas ascienden a 681.