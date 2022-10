Un árbol de cuatro metros se abate sobre el carril bici del Paseo Marítimo de A Coruña

Para aquellos menos madrugadores, la alerta amarilla anunciada para hoy parecía una falsa alarma: a partir de las nueve de la mañana, los cielos aparecían parcialmente despejados, y no llovía. Sin embargo, durante la madrugada el temporal había descargado con fuerza, tanto lluvia como viento, y el resultado podía contemplarse en el Paseo Marítimo a la altura de la Sociedad Hípica, donde un árbol se había desplomado sobre el carril bici.

Puesto que no obstaculizaba el tráfico (por lo menos a motor) los servicios de emergencia no fueron llamados a retirarlo, y se encargó la concesionaria de parques y jardines. Por el momento, Bomberos no ha recibido ninguna llamada por los efectos del temporal, y la única salida que han hecho fue a Novo Mesoiro, por una limpieza de calzada. Sin embargo, la alerta amarilla persiste, y el tiempo será inestable durante toda la jornada.