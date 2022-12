Un árbol artesanal con luces sorprende a los viandantes de la ronda de Outeiro, en A Coruña

Con el paso de los días la ronda de Outeiro añade nuevos elementos a su paseo de la fama navideño. Los comerciantes y vecinos de Os Mallos decidieron vestir varios rincones de la avenida de Arteixo, su cruce con la ronda de Outeiro y el tramo que va hasta la estación de tren. No solo no hay farola que no tenga un lazo rojo colocado por los propietarios de negocios de la zona, sino que en la avenida de Arteixo se pueden observar muñecos de nieve, renos y pingüinos artesanales. Ahora, también, un árbol de Navidad de fieltro con estrellas, bolas y luces incluidas.

Este nuevo decorado, colocado en un poste y elaborado por algún vecino o comerciante, despierta la curiosidad de los viandantes que se cruzan con él a la altura del número 72 de la avenida de Arteixo. Sus guirnaldas alumbran las 24 horas del día el camino de los peatones.

En algunos de los decorados se puede leer el mensaje: “Adornos navideños patrocinados por Distrito Mallos”. Esta asociación también se ocupó de vestir las entradas al aparcamiento subterráneo de la zona con unas grandes lonas rojas que muestran el lema “Este Nadal a estrela é o comercio local”. Todo con el fin de aportar espíritu navideño ante la dificultad de instalar ornamentos municipales por la gran dimensión de la avenida.