Un aparcamiento en superficie de medio millón de euros concluirá el parque de Adolfo Suárez

El Ayuntamiento aprobará hoy en Junta de Gobierno la licitación de la obra del aparcamiento del parque de Adolfo Suárez, el último de los equipos que quedaba por instalar en esta zona verde la más reciente de la ciudad (aunque ahora se está construyendo una nueva, cerca de la Urbanización Breogán). Se trata de un aparcamiento al aire libre, y tendrá un presupuesto de 578.000 euros, según consta en la documentación.





El proyecto se había aprobado en octubre de 2020, pero problemas contables del municipio impidieron continuar hasta ahora esta última parte, que se retrasó unos tres meses más, en la que la Fundación Amancio Ortega y el Ayuntamiento han colaborado para crear un nuevo espacio verde para la ciudad. Fuentes cercanas destacaron la eficaz colaboración.





En realidad, no es el primer retraso que ha sufrido el parque. No hay que olvidar que su inauguración estaba prevista para octubre de 2015 pero no se llegó a concretar hasta diciembre de 2016. El entonces alcalde, Xulio Ferreiro, tomó la decisión después de visitar las obras y constatar que había varias deficiencias por subsanar.









Las obras habían comenzado en 2014 pero el proyecto se remontaba al bipartito de Javier Losada. Fue finalmente, el Gobierno de Carlos Negreira el que sacó adelante la obra, que contaba con una inversión de 2,2 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega. Actualmente, el parque ocupa unos 70.000 metros cuadrados, a los que hay que sumarles otros 30.000 metros cuadrados de las instalaciones deportivas.