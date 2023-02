Ángela Rodríguez 'Pam' muestra en A Coruña su "absoluta disposición" para un acuerdo por la ley del solo sí es sí

Ángela Rodriguez 'Pam', secretaria de Estado de Igualdad, aseguró hoy en la Universidad de A Coruña que todavía tiene esperanza en un acuerdo con respecto a la ley del solo sí es sí. "Nosotras no hemos dejado de trabajar. Le hemos propuesto seis opciones al PSOE. Hemos intentado ofrecer soluciones que preserven el modelo del consentimiento y protejan mejor a las mujeres. Absoluta disposición de que haya acuerdo por nuestra parte", afirmó.

"En la última negociación con el PSOE no fuimos nosotras quienes nos levantamos de la mesa. Pero la solución no puede pasar por volver al Código Penal de la manada. Demostrar la violencia es imposible en muchos casos, porque la víctima puede sufrir una paralización", añadió.

Además, se mostró crítica con la labor de la oposición. "El PP podia tener mejores cosas que hacer que pedir mi dimisión y la de la ministra. Nunca había sido tan necesaria como ahora la presencia de feministas en las instituciones. En Galicia, tendría que haber, por ejemplo, cuatro centros de crisis para mujeres violadas, y no hay ninguno. Le pido al PP que se tome en serio la protección de las mujeres y no haga campañas publicitarias que las criminalicen", aseveró.



Por último, pidió que los tribunales apliquen la norma de manera correcta. "Hay que hacer un esfuerzo por explicar bien la realidad de lo que sucede en los tribunales. Hoy el Tribunal Supremo ha dicho que en los casos de abusos sexual en menores de tipo agravado no cabe la rebaja de pena. No sé cómo esto no está abriendo portadas. Esto demuestra que la Ley se puede aplicar correctamente", finalizó.