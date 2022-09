Angela Meade | “Me encanta venir a lugares como este y apreciar el amor que sienten por el arte”

Tras comenzar con un recital de la soprano Asmik Grigorian, la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera continúa hoy con uno de sus platos principales, ‘La Forza del Destino’ (teatro Colón, 20.00 horas), de Verdi, cuya Leonor será la soprano estadounidense Angela Meade, acompañada de artistas como Alejandro Roy, Ginger Costa-Jackson, Luis Cansino, Borja Quiza o Alejandro Baliñas, entre otros.

“Debe de ser mi quinta vez aquí”, rememora Meade sobre sus pasos por A Coruña, donde ya formó parte en varias ocasiones de la Temporada Lírica, y de cuyo público se deshace en elogios “son superamables y les encanta la ópera”.

Y es que la artista norteamericana afirma que en la mayor parte del tiempo, los cantantes pasan “mucho tiempo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, Paris...” lo que supone un motivo extra para acudir a llamadas como la de la urbe herculina, “me encanta venir a sitios más pequeños y apreciar el amor que sienten por el arte”, asegura.

Además, la programación de la temporada también supone un atractivo, no solo como protagonista de la misma, sino también como espectadora: “siempre tienen cosas maravillas. Tienen ‘Norma’ en un par de semanas, ojalá me pudiese quedar para verla”, analiza entre risas Meade, mientras destaca también el gusto por “hacer Verdi” en la Temporada Lírica, así como la presencia de una gran figura como Mariella Devia.

Sobre ‘La Forza del Destino’, Meade rememora que ya se cruzó con esta pieza verdiana hace un tiempo, “me ofrecieron ‘Forza’ por primera vez hace unos ocho años”. Pero aquel no era el momento adecuado, ya que la soprano pensaba “que era muy temprano”, dado el carácter dramático de la pieza y de su rol. “Decidí dejarlo a un lado por un tiempo, pero ahora estoy encantada de hacerlo”, asegura. De cara a esta tarde, Meade asegura que “todo el mundo está siendo maravilloso” y que “va a ser una tarde muy agradable”.

No solo hará ‘Forza’ esta tarde, sino que también será una de las partícipes de la Gala Lírica que tendrá lugar el próximo día 10, también en el Colón (20.00 horas), junto a José Miguel Pérez Sierra, Verónica Dzhioeva, Mónica Redondo o Nicole Brandolino, entre otros.

Inicios y carrera

Cuando es preguntada acerca de sus inicios en el mundo del canto, Meade lo trata con total normalidad: “fui a la universidad, como la mayoría de americanos, acabé mi máster, empecé en la Academy of Vocal Arts (Filadelfia), que es como una escuela de ópera y, mientras estudiaba allí, llegó mi debut en el MET”, hito que puso el foco sobre ella y que cumplirá 15 años en 2023.

Ahondando un poco más, la soprano explica que siempre cantó, desde pequeña: “crecí cantando en iglesias y fue probablemente ahí donde descubrí mi voz, puede que incluso antes, porque mi madre acostumbraba a cantar en casa y yo con ella”, rememora. No obstante, asegura que nunca supo que hacer, ya que incluso sus padres no veían clara la vocación musical: “no querían que persiguiese esa carrera, porque no creían que pudiese vivir de ello”, recuerda sin poder contener la risa.

No obstante, han pasado ya tres lustros desde su debut en el MET, tiempo en el que ha podido evolucionar como artista. “Vas madurando, te vas volviendo más confiada, te relajas, todo se va volviendo más fácil”, indica, al tiempo que añade que “tu voz va cambiando, puedes hacer más cosas, técnicamente hablando”.

Sobre esa evolución, recuerda los saltos artísticos que ha tenido que ir dando, como el mencionado a la ‘Forza’ de Verdi o las múltiples propuestas para hacer Wagner. “Me propusieron dar ese salto varias veces, pero estaba superconcentrada en hacer belcanto”, ya que “no quería arruinar mi voz intentándolo”, aunque hace un año se estrenó con él y repetirá durante la próxima temporada con otra pieza. l