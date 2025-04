Alicia Sánchez Martínez, paciente con daño cerebral: “Con 26 años me daban por muda, ciega y sin memoria”

Tenía 26 años cuando a Alicia Sánchez Martínez le cambió la vida radicalmente. Se había casado hacía cinco meses con su novio desde hacía ocho años y tenía muchos planes de futuro por cumplir. Era aficionada al tenis, tenía un trabajo fijo y quería amueblar su casa, “lo normal que empieza una chica a esa edad”. Y de repente, “todo se acabó”. Un fallo médico hizo que tuvieran que provocarle un derrame cerebral para revivirla y que le quedasen secuelas de por vida.



“Desde pequeña, tenía dolores de cabeza muy recurrentes y cada vez eran más fuertes. Yo nací con fórceps, los antiguos que eran cucharas. Un día me puse muy mal de un momento a otro y me llevaron al hospital. Allí descubrieron que debido a los fórceps se me había oprimido una arteria en el occipital derecho”, cuenta 38 años después. Eso le provocó un coágulo cerebral que amenazaba con dejarla ciega, por lo que la intervinieron con una técnica novedosa en aquel momento.



Tras la operación, Alicia tuvo un mareo muy fuerte. Lo achacaron a la medicación y le dieron el alta, pero a las 48 horas estaba de nuevo en el hospital. “Dejaron un catéter en el cerebro que provocó falta de oxígeno. Me causó muerte cerebral. Tuvieron que provocarme un derrame a lo bestia para revivirme”.



“Tuve que nacer de nuevo. Aprender a respirar, a leer, a escribir, a hablar... A todo”, recuerda. Asegura que tuvo que “reiventarse”, pero sobre todo “resignarse”. “Una cosa así la asumes, no te queda más remedio, pero no lo aceptas”, asegura Alicia Sánchez.



Ella “tenía ganas de luchar” y diez años después del diagnóstico unió fuerzas con otros afectados para crear lo que hoy es la asociación Dano Cerebral A Coruña. Es la usuaria número dos y allí continúa su rehabilitación. “Con 26 años, me daban por muda, ciega y sin memoria”, asegura Alicia, cuyas secuelas le afectan al habla y al sistema motor.



En Adaceco encontró a personas que hablaban su mismo idioma y comprendían lo que estaba pasando. “Tengo muy buenos recuerdos. Me gustó mucho la época del teatro. Verme en un escenario con mi voz me ayudó a subirme un poco más mi autoestima”, afirma la usuaria.



Con motivo del 25 aniversario de Adaceco, Sánchez pide más inclusión social, eliminar las barreras arquitectónicas y “tomar conciencia”. “No somos bichos raros”, recuerda.