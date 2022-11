La alcaldesa apremia a que se haga oficial la candidatura coruñesa a sede de la Agencia de Inteligencia Artificial

La ciudad fue escogida la semana pasada por Nodo GalicIA como candidata gallega para acoger la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia). Sin embargo, no es todavía oficial. Es por eso que la alcaldesa, Inés Rey, apremió ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que oficializara el nombramiento, demostrando su compromiso con la ciudad.



Rey hizo estas declaraciones durante una visita al cementerio de San Amaro con motivo del Día de Todos los Santos. Allí agradeció a Santiago que se retirara de la carrera en la que, insistió, A Coruña se la mejor posicionada. Hay que matizar que aunque se escoja una candidatura oficial, eso no impide que cualquier ciudad se presente por su cuenta. “Hai que agradecer a posición que ten o concello de Santiago neste asunto porque é a mesma que tería a A Coruña se a elección fose a inversa”, declaró Rey, que personalizó el apoyo en el alcalde santiagués, Xosé Sánchez Bugallo. Por su parte, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, no ha hecho ninguna declaración en ese sentido, aunque aseguró que la Xunta ha declarado la “guerra” a Ourense al no escogerla.



Implicación

“Agardamos esta mesma implicación do resto de Galicia, nomeadamente da Xunta, porque esta candidatura ten moitas posibilidades de acadar o éxito. Coa total colaboración institucional da administración autonómica, do tecido empresarial, tanto das TIC como doutras empresas... Un proxecto non só de cidade, se non de toda Galicia”.



El Ayuntamiento ofreció el edificio de La Terraza, en Méndez Núñez como sede de Aesia, y cuenta con otros atractivos, como un campus universitario orientado a la tecnología y casi 800 empresas del sector.