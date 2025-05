Alan Parsons regresará a A Coruña 20 años después de su última visita

Dos décadas después de su última visita a Galicia, Alan Parsons regresará el próximo mes de junio. Lo hará para ofrecer un concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña el día 24 de ese mes, en el marco de su gira 'The show must go on'.

Maestro del rock progresivo y ganador de un Grammy, reconocido además como productor e ingeniero de sonido, Parsons visitará España en junio. El día 14 actuará en Bilbao, el 20 en Murcia, el 26 en Madrid y el 28 en Barcelona. En A Coruña lo hará el 24, el día de San Juan, en el Palacio de la Ópera.

Su actuación se enmarca dentro de la programación de los Concertos do Xacobeo, que traen a Galicia a artistas reconocidos a nivel internacional. Recientemente, músicos como los británicos Franz Ferdinand o Lenny Kravitz han visitado la ciudad con citas bajo esta marca.

El concierto del legendario rockero será a las 20.30 horas. Las entradas para el evento ya se pueden comprar en Ataquilla.com.

Creador de himnos como 'Eye in the sky', el último disco del británico data de 2022, 'From the new world'.

Será su regreso a Galicia 21 años después de su última vez en esta tierra. En mayo de 2004 actuaba en el Coliseum, con un concierto en el que abordaban creaciones recientes, sin olvidarse de temas clásicos como 'Time', la mencionada 'Eye in the sky' o 'Don't answer me'.