El acusado del asesinato del Barrio de Las Flores asegura que nunca llegó a entrar en la casa de la víctima

El acusado de matar a un hombre de 18 puñaladas en el Barrio de Las Flores el 23 de septiembre de 2021 declaró ayer que aquel día había ido a casa de la víctima para pagarle una deuda, pero esta no respondió y abandonó el lugar sin acceder al domicilio. La sección segunda de la Audiencia Provincial acoge desde la semana pasada el proceso contra un hombre acusado del supuesto asesinato, con alevosía y ensañamiento, de otro que era su narcotraficante.



El cadáver apareció el 30 de septiembre de 2021 –cuando llevaba una semana muerto– con 18 puñaladas y el procesado fue detenido el 3 de noviembre de aquel año. Los mensajes de WhatsApp mostrados en sesiones anteriores mostraron que habían quedado ese día, e incluso por la mañana el procesado envió a la víctima mensajes de “voy” y “salgo para ahí”. Sin embargo, según el acusado, estuvo en la puerta entre 15 y 20 minutos con el dinero que debía pagarle hasta que decidió abandonar el lugar, dado que el narcotraficante no respondía.



Preguntado por qué no lo llamó al móvil, ha afirmado que lo había dejado “cargando” en su casa porque “estaba estropeado”. Ha defendido que tenían una relación desde hacía 15 años más allá de las drogas, que eran de un mismo grupo y tenían cierta amistad, además de que le hacía recados y le regalaba ropa para otras personas. Eso explicaría por qué ha aparecido su ADN en la casa.



En su intervención ha manifestado que había optado por no declarar hasta ahora porque no sabía de qué estaba acusado y, en todo caso, es “inocente”. La Fiscalía pide 21 años de prisión, y la defensa, la libre absolución por no existir pruebas.