El acusado de apuñalar 18 veces a un vecino de Las Flores se enfrenta a 21 años de cárcel

La Fiscalía pide 21 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento para el hombre 58 años acusado de matar a un hombre de 53, en su casa del barrio de Las Flores el 23 de septiembre de 2021. La acusación señala que le asestó 18 puñaladas para librarse de pagarle una deuda. En el escrito señalan que el hombre era cocainómano y que esa dependencia fue lo que le llevó a la ruina, por lo que decidió acabar con su principal acreedor.



Según el fiscal, ambos se conocían desde hacía años y le reclamaba desde hacía meses una gran cantidad de dinero. El encausado era maquinista de Renfe, pero malgastaba su sueldo en su adicción hacia la cocaína, de manera que su situación económica era “angustiosa”, en palabras de al Fiscalía. No debía dinero solo a la víctima, sino también a otros particulares, distintas empresas de crédito, comerciales y suministros. Es por eso que sus saldos bancarios siempre encontraban en números rojos.



Así que decidió quedar con al víctima para matarlo. A las 10.31, le telefoneó desde su casa y charlaron durante solos unos segundos y a las once horas, le envió un conciso mensaje de Whastapp: “Salgo para ahí”. A las 11.20, apagó su teléfono móvil, por lo que los investigadores no pudieron geolocalizarle, pero se supone que abandonó su vivienda en Santa Cristina a bordo de su vehículo particular para dirigirse a Las Flores, cruzó el puente de A Pasaxe y en unos minutos, se encontraba frente a la puerta del acusado, que vivía en una casa de dos pisos del número nueve de la calle Lirios.



Por sorpresa

La víctima le dejó entrar y subieron al piso superior (una cocina estilo americano y un salón despacho). En ese momento, y sin darle oportunidad de reaccionar ni defenderse, le asestó 18 puñaladas en la espalda y una más a la altura del esternón. Cinco penetraron en la cavidad torácica.



La Fiscalía considera que el acusado sabía que parte de ellas eran innecesarias para alcanzar su objetivo y que “únicamente producían el efecto de causar un daño añadido”. Luego apagó todos los interruptores del cuadro eléctrico y se llevó el móvil de la víctima, cerrando la puerta con llave. Eran las 11.43 horas. Luego se dirigió en coche a la zona de A Zapateira y allí desconectó el móvil y él encendió el suyo solo cuando ya se encontraba en su casa, a las 12.57 horas.



El cadáver fue descubierto días después, por el hijo de la casera, extrañado por no saber de él, y el sospechoso fue detenido el tres de noviembre. La víctima deja como único pariente conocido a un hijo de 27 años que ya vivía de modo independiente.